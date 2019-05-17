Привлекаем любовь по фэн-шуй: 8 работающих способов от эксперта

Фэн-шуй уже давно используют не только для обретения гармонии и счастья. По утверждению практикующих специалистов, древнее восточное учение помогает найти любовь и сохранить брак. Основными правилами успеха на любовном фронте с «Комсомолкой» поделилась Анастасия Звягина, барнаульский эксперт по фэн-шуй.

Проведите уборку

Это первый и очень важный пункт. Прежде чем начать все с чистого листа и активизировать что-либо, нужно сделать уборку. Разобрать все завалы, выкинуть старые вещи и все, что захламляет ваше пространство. При этом стоит думать о чем-то приятном и представлять, что вы избавляетесь от всего негативного.

Благоприятные направленияФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Обустройте спальню

Если очень хочется отношений, необходимо проанализировать свою спальню. Убрать из нее портреты одиноких женщин и свои фотографии с бывшими молодыми людьми. Затем нужно посмотреть, в каком направлении вы спите головой. В этом поможет специальный калькулятор числа Гуа, который можно легко найти в интернете. Специалист утверждает, что лучше выбрать направление романтической удачи. Оно способствует созданию счастливой личной жизни (его также определяют по числу Гуа). Если нет возможности переместить кровать, то можно спать по диагонали.

Также постельное белье должно быть нежных цветов. Например, белым, розовым, персиковым. Никаких синих и черных оттенков. Эти два цвета провоцируют измены и привлекают женатых партнеров.

Никаких зеркал

Когда вы лежите на кровати, вы не должны отражаться в зеркале или телевизоре. Поэтому лучше не ставить эти предметы в месте, где спите. Но в случае если комната всего одна и нет возможности обставить все подходящим образом, нужно их чем-то завешивать на ночь.

Повесьте картину с пионами

У пионов очень сильная сексуальная энергия. Поэтому для привлечения любви на юго-западе спальни нужно повесить картину с изображением этих цветов. Но как только найдется подходящий партнер, от пионов стоит избавиться. В противном случае это может привести к изменам.

Сувениры и статуэтки

- Не нужно экономить на сувенирах и статуэтках. Чем они дороже и изящнее, тем более богатый партнер вам достанется. Эти сувениры будут реализовывать то, что вы хотите. Поэтому не стесняйтесь своих желаний, - говорит Анастасия Звягина.

Рисуйте иероглифы

Найти вторую половинку прекрасно помогают иероглифы любви. Их лучше всего рисовать от руки. Это важно потому, что рисуя, вы медитируете, представляете своего идеального партнера. После этого нужно написать мантру, положить под матрац либо в кошелек и расслабиться.

Определите свой цветок Персика

Чтобы определить свой цветок Персика (символ любви), в специальной таблице нужно найти свой год рождения. Там вы узнаете свой символ - животное. Нужно купить сувенир с его изображением либо нарисовать и носить с собой либо положить в специальный сектор, в таблице он тоже указан. И тут необходимо быть внимательными, может привлекаться космический мусор. Потому что вы запускаете энергию и тут уже ваша задача быть избирательными.

Определяем свой символ любви (цветок Персика)Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Не зацикливайтесь

- Когда энергия крутится у вас в голове, она не выходит в космос. Мозг излучает определенные импульсы, и они должны резонировать с частотой вселенной. Когда человек зацикливается на своих желаниях, эти импульсы не выходят из головы. И получается, пока эту энергию не выпустить, ничего не будет работать, - утверждает барнаульский эксперт.

Читайте мантру

Когда хочется задействовать свою сексуальную чакру, читайте специальную мантру. Ее нужно произносить для поднятия своей сексуальности. 5 дней работы с этой мантрой 3 раза в день (читать их необходимо 9, 18, 27 или 108 раз) и результат не заставит себя ждать.

Справка КП

Мантра любви:

Идэ Вэрэ Вэрэ Нита Очун

Идэ Вэрэ Вэрэ

Идэ Вэрэ Вэрэ Нита Очун

Идэ Вэрэ Вэрэ Нита Я

Оча Киниба Нита

Очун Чекэ Чекэ Чекэ

Нита Я

Идэ Вэрэ Вэрэ.