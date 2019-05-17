Алкоголь в магазинах разрешат покупать до 23 часов

Барнаул – город торговых центров и пивнушек. Именно так, шутя, местные жители, говорят о своем городе. В каждой шутке есть доля правды и здесь, к сожалению, ее слишком много. По тегу «пиво на разлив» в столице Алтайского края сервис 2gis находит свыше 500 точек. Возможно, что в скором времени алкоголь после 21:00 можно будет купить не только в питейных заведениях, но и в обычных магазинах «у дома».

Алкогольный закон

Депутаты АКЗС предложили горожанам обсудить целесообразность изменений в закон Алтайского края о розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Поправки позволят продуктовым магазинам и супермаркетам продавать алкоголь не с 9:00 до 21:00, как это происходит сейчас, а с 9:00 до 23:00. Это, по мнению депутатов, позволит сократить число псевдобаров и жалоб на них, снизить оборот нелегального алкоголя и привлечь дополнительные деньги в бюджет.

Предложения и замечания к законопроекту можно направить в комитет АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству на электронную почту kraeva@akzs.ru или в бумажном виде по адресу: город Барнаул, улица Анатолия, 81, кабинет 225. Свое мнение можно высказать до 28 мая 2019 года. Бланк ответа можно скачать здесь.

Закон планируется внести в повестку уже на июньской сессии АКЗС.

К чему он приведет?

В интернете, тем временем, горожане задаются вопросом: «А не вырастет ли уровень алкоголизма в Барнауле, ведь купить алкоголь станет проще и легче?». Депутат АКЗС Владислав Вакаев считает, что о результатах закона можно будет судить спустя некоторое время после его принятия.

– Практика – критерий истины. Перед принятием закона я предложу провести мониторинг по количеству баров, правонарушений, связанных с ними, и тех характеристик, которые связаны с алкоголизацией населения. Через один-два года после принятия закона нужно будет провести новый мониторинг и посмотреть, как изменились эти данные. Если увеличатся, то возвратим все на прежний уровень, – пояснил депутат.

Также Вакаев отметил, что запрет на продажу алкоголя с 21:00 не подходит для современного общества, где у людей разные рабочие графики.

– Графики сейчас у всех разные: одни работают до девяти вечера, другие – до десяти. И после работы человек уже не пойдет в магазин, потому что там ему не продадут алкоголь, а отправится в псевдобар, увеличивая его клиентскую базу, – подчеркивает собеседник.

С Владиславом Вакаевым солидарен и другой депутат – Александр Молотов.

– Изначально цифра 21:00 была кривая – она ни к чему не подходила и не была привязана к экономическим обоснованиям, поэтому поменять ее было нужно. Однако с того времени появилась история с псевдобарами, которые «рядятся» под кафе (чтобы продавать пиво после 21:00, - прим.ред), – рассказывает депутат. – Закон поможет не только легальным кафе, но и небольшим продуктовым магазинчикам, у которых львиная доля дохода – продажа алкоголя. Приведет ли это к алкоголизации населения? Ни в ком случае, потому что кто хочет выпить, тот итак выпьет, и не важно, до скольки продает алкоголь магазин.

А вот директор Барнаульского зоопарка, депутат Сергей Писарев, крайне негативно относится не только к продаже алкоголя до 21:00, но и в целом, к ярой продаже спиртного в магазинах.

– Меня как человека, который много путешествует, всегда раздражало и раздражает огромное наличие пивных и винных прилавков, которые установлены на входе практически во все продуктовые магазины города Барнаула, – говорит Писарев. – Такого безобразия нет ни в одной стране. Создается впечатление, что это – целенаправленное спаивание нации. Прилавки просто забиты спиртными напитками и меня это просто-напросто беспокоит.

По словам собеседника, ограничительная мера будет иметь действие, если в обществе будет культура питья, но у нас, к сожалению, ее нет.

– Ограничительные меры - это некие меры воздействия на людей, но имели бы эти меры действие... Без культуры, без воспитания решать эти проблемы просто невозможно. Суть проблемы не в псевдобарах, а в целом в проблеме алкоголизма, которая сегодня существует в стране, – заключил Писарев.

Кстати

В соответствии с федеральным законом, розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 8:00, а субъекты обладают правом ужесточать это требование.

Цифра

В настоящее время в 31 регионе России продают алкоголь до 23:00.