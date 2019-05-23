2019-05-23T13:58:18+03:00
Общество

Сразу двух маленьких лосят выхаживают алтайские ветеринары

Обе самочки остались без своих матерей и нуждались в помощи
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Сразу двух маленьких лосят выхаживают алтайские ветеринарыСразу двух маленьких лосят выхаживают алтайские ветеринарыФото: из личного архива героя(ев) публикации
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На днях в лесах Алтайского края обнаружили двух лосят. Оба детеныша – самки. Первую нашли в Шелаболихинском районе. Вторую привез в Барнаул охотинспектор из Целинного района Геннадий Самаркин.

Клички у малышек были одинаковыми - Майка, но в лечебнице одну решили переименовать в Смолку.

– Смолку в Целинном районе нашел грибник. Несколько дней мы пытались вернуть детеныша в естественную среду обитания, но молодая мамка все не приходила. Тогда стало понятно, что нам не обойтись без помощи квалифицированных специалистов, – рассказал сотрудникам регионального Министерства природных ресурсов и экологии Геннадий Самаркин.

Поскольку Смолка несколько дней оставалась без материнского молока, ее неокрепший организм заметно истощился. Ее сразу же направили в известную в Барнауле ветеринарную клинику Артема Кучера, где уже находилась Майка.

Артем Кучер иногда сам кормит Майку и Смолку Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Артем Кучер иногда сам кормит Майку и СмолкуФото: из личного архива героя(ев) публикации

История Майки очень похожа на ту, что произошла со Смолкой, только в этом случае люди собирали лечебные травы и услышали, что в кустах кто-то пикает. Сначала почему-то подумали, что это маленькая рысь, но потом на дрожащих ножках к ним вышла малютка, которой на тот момент было не больше трех дней отроду.

– Майка и Смолка находятся у нас несколько дней. Пока они еще слабенькие. Отпаиваем их коровьим молоком. Кормим по 4-5 раз в стуки. Каждая из них выпивает за день где-то 1,5 литра молока. Могли бы и больше, но пока это им будет во вред. Нужно, чтобы у них нормализовалась работа пищеварительной системы. У Смолки сейчас с этим особенно непросто, но все нормализуется, – говорит руководитель центра по содержанию, разведению и реабилитации редких видов хищных птиц, президент алтайской краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев Ковчег» Артем Кучер.

Он же рассказал, что когда лосятам исполнится по два месяца, они начнут пробовать ветки. Но пока в их рацион входит исключительно коровье молоко.

В основном Майка и Смолка находятся в вольере. «Молочные» сестры уже подружились и теперь пытаются наладить контакт со своими соседями – кроликами.

Вечерами маленьких лосих выпускают на прогулку, чтобы они могли порезвиться на травке, а заодно привыкали к более привычной среде обитания.

Артем Кучер рассказал, что есть планы по строительству большого парка в Чарышском районе, где и будут в дальнейшем обитать питомцы его центра. Помимо Майки и Смолки там можно будет увидеть зубров, пятнистых оленей, косуль и других зверей.

Сейчас многие задаются вопросом о том, как получилось, что лосята оказались брошены своими «мамками». Как говорят специалисты, лосиха никогда бы не бросила своих детенышей. Вероятно, Майка и Смолка остались в лесу одни из-за браконьеров, которые могли убить животных. Очевидно, лосятам повезло, что их нашли добрые люди, принявшие единственное правильное решение. Теперь они вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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