Почему сокращение слов в интернет-переписке – это плохой тон

Наверняка многие из вас испытывали раздражение от заваленного картинками мессенджера. Или от непонятных, особенно старшему поколению, сокращений слов вроде ДД (добрый день) или ППКС (подпишусь под каждым словом). Что ж, если бы на том конце беспроводного Интернета люди слышали о netiquette (от английских net – сеть и etiquette – этикет), сетевое общение могло бы быть менее раздражающим. Итак, сегодня барнаульский этикет-эксперт Евгения Скиба научит нас правилам хорошего тона в Сети.

Уважаем и не ленимся

Главное и основополагающее правило этикета в Интернете – это понимание, что вы общаетесь с настоящим человеком. Диалог должен быть уважительным и комфортным для обеих сторон. Поэтому, в начале коммуникации поздоровайтесь с собеседником и только потом переходите к делу. В общем, ведите себя так, будто вы общаетесь с человеком лично.

Если у вас возникает желание вместо «спасибо» написать «спс», вместо «пожалуйста» - «пжл», отбросьте эту мысль. Пишите сообщения полными словами, чтобы у человека, к которому вы обращаетесь, не возникало затруднений с расшифровкой аббревиатуры, а также ощущения, что вы общаетесь на бегу, экономите на нем свое время. И, конечно же, не забываем обращаться к собеседнику по имени, пишем его с заглавной буквы.

Кто рано встает, тот в мессенджер не пишет

Памятуя о важном правиле общения в Сети – вести себя, как в обычной жизни – не пишем в мессенджеры слишком поздно или чересчур рано. Ведь ваше послание – это, по сути, нарушение личных границ человека, своеобразный визит к нему в гости. Евгения Скиба рекомендует укладываться в промежуток с 9 до 20.00. Отклонения во времени допускаются, если вы предварительно договорились об этом. Естественно, что сообщения в мессенджерах в выходные дни тоже должны иметь жесткие ограничения: либо договоренность об общении, либо очень близкие отношения с человеком.

Когда голос лишний

Экономя свое время на написание сообщений в мессенджерах, сегодня многие перешли к пересылке голосовых сообщений. Действительно, удобно: наговорил и отправил. Однако, если подумать о комфорте собеседника, вопрос отправлять или нет запись отпадает сам собой: слушать звуковые файлы удобно не всегда, а некоторых онлайн-пользователей в принципе раздражает такая манера общения. Люди старой закалки не понимают, почему они должны «дергаться» на ваши послания, выслушивать их, писать или диктовать ответы, когда можно просто сделать один звонок и сразу все обсудить. Поэтому избегаем излишнего негатива – звоним по телефону или пишем в мессенджер текст. Впрочем, если вы уверенны, что ваш собеседник приветствует такую манеру общения (например, он сам любит посылать вам звуковые файлы), вы со спокойной совестью общаетесь этим способом.

Проще – не значит лучше

Пересылаемые картинки, онлайн-открытки, гифки и видео – тема, набившая оскомину, большинству думающих людей. Они отвлекают, засоряют память телефонов и вновь раздражают! Тогда почему люди по-прежнему продолжает слать этот спам каждый праздник? Скорее всего, по одной простой причине – не хотят утруждать себя. Ведь согласитесь, гораздо проще послать одну картинку всему списку контактов, чем обзвонить их или одарить отдельным сообщением. И не стоит недооценивать своих собеседников, они это прекрасно понимают и чувствуют.

- Лучше поздравить человека добрыми и искренними словами, это ему точно понравится, - советует Евгения Скиба.

Также, по мнению эксперта, не стоит усердствовать и с пересылкой мемов и забавных видео, которыми вы вроде бы хотите поднять настроение у своих знакомых. Помните, что радуют они далеко не всех, а вот внимание забирают у каждого.

Деловая переписка

И несколько слов о деловой переписке, где в принципе, работают все те же базовые правила этикета – удобство и комфорт для всех сторон. Важно, что здесь исключаются какие-то элементы заигрывания или панибратства вроде языка эмодзи (использование смайлов) и обязательно помним, что наш собеседник занят делом. Поэтому интернет-общение строится вежливо, кратко, лаконично.

- Обязательно проверяйте письмо и адрес перед отправкой. Отвечать на деловые письма нужно как можно быстрее, максимум – через 24 часа. И помните, все, что вы выкладываете в Интернет - остается там навсегда! - сказала Евгения Скиба.