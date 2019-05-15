«На месте битвы мы не раз видели солдат-призраков, идущих в бой»: мистические рассказы поисковиков

В карельских лесах до сих пор слышится эхо войны – деревья звенят застрявшими в них осколками снарядов, а в сумрачные дни сквозь туман можно увидеть силуэты солдат, идущих в бой – с оружием в руках и в форме прошлых лет. Поисковикам во снах часто приходят погибшие в Великую Отечественную войну солдаты и говорят, в каком месте нужно копать.

Свидетелями мистического эха Великой Отечественной войны не раз становились поисковики алтайского отряда «Высота», которая вот уже несколько лет участвует в «Вахте памяти» в Республике Карелия. Они поднимают прах павших воинов, чтобы с почестями их перезахоронить.

Призраки в тумане

- Мы живем в палаточном лагере на берегу озера. Иногда, когда над водой поднимается туман, в нем видно, как солдаты идут в атаку, как открывают рты, и можно представить, как с губ беззвучно срываются слова, - говорит командир алтайского поискового отряда «Высота» Татьяна Нетбайло. - За восемь лет поиска мы четыре раза сталкивались с таким явлением.

Фото: отряд "Высота"

Карелия – северный край озер, рек и болот с поросшими мхом берегами и молчаливым лесом, в котором будто заблудилось эхо последнего «ура» 364 солдат из Сибирского батальона, принявшего последний бой в сентябре 1941 года.

Вещие сны

Память войны крепко въелась в землю, может быть, поэтому поисковикам, которые приезжают сюда, в этих местах снятся особенные сны.

- Это все идет от земли, были случаи, что удавалось найти останки после таких пророческих снов. Солдаты словно сами показывают, где они лежат. Начинаем копать – и действительно находим! – говорит Нетбайло.

Среди поисковиков нередко бывают потомки погибших в Карелии солдат родом с Алтая. Говорят, что духи предков порой выходят на связь, пытаясь общаться с внуками, правнуками через сны.

Пророчество леса

- Однажды со мной вторым руководителем ездила моя коллега. Она шла к лагерю и увидела сидящего под березой солдата в форме того времени, а через мгновение он исчез. Поисковики верят в такие знаки, они не раз себя подтверждали. Возможно, на этом месте были останки, но отыскать это дерево позже так и не удалось, - рассказала Татьяна Нетбайло.

Останки под корнями деревьев. Фото: отряд "Высота"

Кстати, в Карелии к березам особое отношение. Они плохо растут из-за особенностей почвы, но люди верят, что на местах гибели солдат они приживаются.

Однажды поисковики нашли под большой березой женские сапоги 36 размера и медальон. Он принадлежал медсестре из Тверской области Тамаре Быстровой. Оказалось, у нее был жених - Филипп Калашников – с которым она познакомилась на фронте. Он тоже погиб. Причем нашли его 20 лет назад ровно в метре от Тамары. Ее останки тогда не заметили.

Связь поколений

Поиском погибших солдат занимаются школьники и студенты. Почти каждую семью связывают с войной утраты – в ней погибли деды и прадеды, поэтому возможность увидеть реальные места боевых действий так дорога. Для руководителя отряда – это тоже личная история.

Фото: отряд "Высота"

- Все началось с моей мамы, которая искала своего отца. Дед также погиб в Карелии вблизи Ругозера, где мы сейчас ведем поиски. С этого все и началось. Я когда в первую экспедицию ехала, у меня вместо сердца будто еж находился. Я настолько к этому месту с трудом шла. Но потом поняла, что мой дед меня бережет от страшных находок – боеприпасов, не сработавших снарядов, - поделилась Татьяна Анатольевна.

Одна из находок «Высоты» - стеклянная фляжка. В ней на Алтай привезли карельскую землю для захоронения у стелы павшим воинам у бийского вокзала (оттуда на фронт отправляли солдат). Оказалось, что дед Тайны Нетбайло, работавший на стекольном заводе, подписывал спецификацию на выдачу этой фляжки.

За все время существования отряда «Высота» поисковикам удалось найти тела 27 человек. Лишь единицы были опознаны и переданы на родину. Остальные захоронены на мемориале в Петрозаводске. Сейчас поисковики готовятся к новому полевому сезону. В этом году принять участие в экспедиции смогут порядка десяти школьников.