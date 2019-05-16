2019-05-16T09:13:28+03:00
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Программа «Ночи музеев» - 2019 в Алтайском крае: «Синие носы», подвалы и 100-литровый йогурт

«Комсомолка» собрала самые интересные события «Ночи музеев» 2019 в Алтайском крае
Анна СЕМИНА
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Акция "Ночь музеев" пройдет 18 маяАкция "Ночь музеев" пройдет 18 маяФото: Олег УКЛАДОВ
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Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Алтайском крае 18 мая. Участники из Барнаула обещают установить кулинарный рекорд, а также пустить гостей в самые потаенные места города.

В этом году акция посвящена Году театра в России, а также приурочена к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, 90-летию Василия Шукшина, 65-летию освоения целины и Году десятилетия детства.

- Торжественное открытие состоится 18 мая в 18 часов у Нулевого километра в Барнауле, - рассказывает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Так как акция посвящена Году театра, мы пригласили актеров музыкального театра. Также добавлю, что в этом году появились новые участники «Ночи музеев». В их числе – выставочная площадка гостиницы «Алтай», Барнаульского пивоваренного завода и парка культуры и отдыха «Солнечный ветер».

В полном же списке числится 102 музея. Из них 41 в Барнауле, а остальные в районах. Участвуют государственные, частные и даже школьные хранилища. Многие из них готовы пустить гостей в самые закрытые и потаенные комнаты и даже подземелья.

Художественный музей Алтайского края

В частности пустить в свой подвал, где хранится много интересных экспонатов и тайн, с радостью готов Художественный музей Алтайского края. По словам его директора Инны Галкиной, в последнее время эта часть здания стала дико популярной, даже больше, чем некоторые экспозиции. Впрочем, будут и выставки. Среди них - «Победный май. Берлин 1945-го». В экспозицию вошли увеличенные снимки из семейного альбома солдата Николая Лихатского, который снимал Берлин в 45-м году.

- Он был на Рейхстаге в тот момент, когда туда водружали знамя, и заснял этот момент и всех тех, кто там был, - рассказывает Галкина. – Рамки для фотографий на благотворительной основе оформляла Ирина Щетинина. Уже во время работы над ними она настолько прониклась, что в память о своем деде, который тоже воевал, отказалась брать плату.

Помимо этого будет открыта выставка «Счастье, проходящее мимо». В нее вошли фотографии 80-х годов, снятые запрещенной группой «ТРИВА». А в качестве гостей выступят участники группы «Синие носы».

Во время мастер-классов гостей музея научат пользоваться своим голосом. За один урок можно будет «настроить» его и он будет звучать иначе. Также горожане получат возможность забрать с собой кусочек музея в виде паззлов. Их можно собрать на месте, либо приобрести в кассе на память об акции.

Также заготовлен отдельный цикл для любителей Франции: балетный класс, ароматы Парижа, музыка Монмартра и урок французского языка.

Место встречи: г.Барнаул, ул. Максима Горького, 16.

Алтайский государственный краеведческий музей

Краеведческий музей в корне поменял формат. В этом году там сделали упор на привлечение молодой, активной и по большому счету мужской аудитории. Специально для них приглашены моторайдеры Сибири, составлена викторина о Михаиле Калашникове и многое другое. Для юных любителей археологии на открытых площадках организуют раскопки, а для молодых и позитивных пригласят диджеев. Самые спортивные смогут поиграть в стритбол или попробовать свои силы в традиционных играх народов России, а сладкоежки – принять участие в дегустации тортов от партнеров музея.

Место встречи: г.Барнаул, ул. Ползунова, 46 и 39.

ГМИЛИКА

ГМИЛИКА приглашает на гашение оригинальной открытки, выпущенной в честь 30-летия музея - Почта России поставит на ней штемпель. После этого состоится обсуждение с посткроссерами (собирателями открыток со всего мира), а в честь Года театра гостей музея будут встречать настоящие артисты – Галина Зорина, а также актеры МТА.

- Они проведут своеобразную профориентацию ,и любой ребенок или подросток сможет понять для себя – сможет ли он стать профессиональным актером или нет, - говорит Игорь Коротков, директор музея.

Также большую программу для детей подготовил театр на ходулях из Горно-Алтайска. Самые отважные смогут сами попробовать себя в качестве «великанов».

- Помимо прочего будет выставлен интерактивный комплекс, посвященный Василию Шукшину, который до этого имели честь видеть только москвичи. На один день он появится и у нас, - говорит директор музея.

А еще в программе - экскурсии по улице Льва Толстого, фотографии с забавными животными на территории усадьбы, костер, песни до утра, квесты и многое другое.

Откроют в эту ночь свои двери и филиалы музея в районах. В частности музей Роберта Рождественского в Косихе, Валерия Золотухина в Быстром Истоке и Екатерины Савиновой в Ельцовке.

Место встречи: г.Барнаул, Льва Толстого, 2.

Гостиница «Алтай»

Это новая выставочная площадка. Сотрудники подготовили для гостей экскурсии по самым выдающимся номерам, в которых останавливались известные люди, познакомят в целом с историей гостиницы, на открытой площадке на улице Анатолия состоится приготовление 100 литров йогурта. Правда, с каким вкусом он будет – пока секрет. Но попробовать его сможет каждый.

Место встречи: г.Барнаул, ул. Анатолия, 83.

Музей Германа Титова

Основная программа акции «Ночь музеев» пройдет в Ласточкином гнезде – доме, где провел свое детство сам Герман Титов. Как всегда гостей будут встречать горячими пирожками и ароматным чаем. Стол накроют прямо под яблонями, которые высаживала семья Титова. Также можно будет сфотографироваться в старинных костюмах в интерьерах дома. Запланирован интерактив, программа для детей с играми, в которые еще играл второй космонавт планеты, мастер-классы по прядению и вязанию, хороводы и многое другое.

Ну и, конечно же, не обойдется без экскурсий по главному зданию музея. А в честь Года театра тут состоится встреча с актерами театра драмы им. Василия Шукшина Ларисой Черниковой и Сергеем Филипченко. Они представят фрагмент спектакля «Блудный сын». На открытой площадке пройдет концерт с участием военнослужащих. А еще впервые будет представлен документальный фильм «Героям земли Русской посвящается» о Германе Титове. Он был снят в 2018 году, а 12 апреля Татьяна Германовна (дочь космонавта – прим.ред) передала его в дар музею.

Место встречи: село Полковниково, ул. Школьная, 3а.

Мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина

Поклонникам творчества Василия Шукшина во время «Ночи музеев» непременно стоит побывать на его малой родине в селе Сростки. В здании школы состоится настоящее химическое волшебство. Работники музея уже активно репетируют опыты, которые проведут вместе со своими гостями. Также здесь будет работать выставка «Шукшин на театральной сцене». Помимо этого в программе квесты, мастер-классы, театр теней, концерт и экскурсии в фондохранилище, фотосессии и многое другое.

Место встречи: село Сростки ул. Советская, 86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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