Виктор Томенко: «Важно учиться каждый день, вплоть до выхода на пенсию»

13 мая «Комсомольская правда» - Барнаул» провела награждение победителей проекта «Губернаторский дневник», организованного при поддержке Правительства Алтайского края и Министерства образования и науки региона.

Участником акции мог стать любой школьник с 5 по 11 класс. Обязательное условие: учиться на отлично в течение третьей четверти, а затем прислать в редакцию «Комсомолки» бланк с оценками за подписью директора школы. В качестве главного приза была встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и его автограф в дневнике.

Награждение победителей проекта «Губернаторский дневник»Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге в проекте приняли участие более 700 школьников! Рекордное число пятерок оказалось у 9-классницы Арины Копытиной – 318 штук! На награждение были приглашены 30 ребят, у которых оказалось самое большое количество пятерок. Каждому из них губернатор Виктор Томенко лично пожал руку и оставил свой автограф в дневнике. А на десерт был вкусный торт в виде дневника от кондитерского цеха «Эдем»! Первый кусок торжественно отрезал лично губернатор!

Во время встречи ученики смогли задать губернатору свои вопросы. Сегодня мы публикуем их.

Христов Игорь: Какой у вас был любимый предмет в школе?

Виктор Томенко: Наверное, математика. Какое-то время нравилась физика. Каждый год проявлявшиеся новые черты характера заставляли пересмотреть то, что нравится больше всего. Ну а в конце обучения у меня хорошо пошли алгебра и геометрия. Поэтому перед поступлением в институт именно над этими предметами я усиленно работал.

Дедушева Анастасия: Вы к нам приехали из Красноярского края. Расскажите, как вам наш климат, наш город, наш край, нравится ли у нас или нет?

Виктор Томенко: Красноярский край - это тоже Сибирь, и люди очень похожи по взглядам, по своим привычкам, по мышлению, разговору, отношению друг к другу. Ну а климат даже в одном и том же регионе бывает разным. Только в Алтайском крае выделяется семь природно-климатических зон. Я уже чувствую здесь себя, как дома. Да, Алтайский край - это теперь и есть мой дом.

Колбычева Анастасия: Уже совсем скоро будет последний звонок. Что пожелаете выпускникам? Какой дадите совет?

Виктор Томенко: Хочется пожелать, чтобы все, что вы себе придумали, сочинили и представили, все, к чему вы идете из года в год, учась в школе, на дополнительных занятиях, в кружках, секциях, с репетиторами, помогло вам. Чтобы ваши планы и цели обязательно исполнились. Чтобы все обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, складывались в вашу пользу, и чтобы вы стали счастливыми людьми. Слушайтесь старших, своих родителей - они плохого никогда не посоветуют.

Награждение победителей проекта «Губернаторский дневник»Фото: Олег УКЛАДОВ

Буренков Дмитрий: Как вы думаете, как можно повысить авторитет наших университетов среди других регионов, чтобы абитуриенты из других регионов поступали к нам?

Виктор Томенко: Наши ВУЗы уже сегодня находятся на неплохом уровне, а чтобы наши университеты привлекали еще больше внимания абитуриентов, нужно показывать и рассказывать о ярких примерах успеха выпускников. Второе условие - несмотря на проделанную работу, всегда продолжать идти в ногу со временем, совершенствовать свою материально-техническую базу. Третье - у нас должны работать талантливые, трудолюбивые и заинтересованные преподаватели.

Рыжкова Татьяна: Какое из детских увлечений осталось у вас до сих пор?

Виктор Томенко: Баскетбол. Он порой отнимал все свободное время. Мы ездили на соревнования, участвовали в сборах. Все это начало действовать в ущерб учебе и посещению школы, но, с другой стороны, это сильно заставляло собраться, сконцентрироваться, взять с собой учебники, если едешь на неделю-две, и самому что-то осваивать. Это позволило дисциплинировать себя, и это увлечение спортом идет со мной по жизни. Как только появляется возможность, я возвращался в спортивный режим. Думаю, это мое увлечение с детства и на всю жизнь.

Праздничный тортФото: Олег УКЛАДОВ

Лейрих Кирилл: Какие профессии станут перспективными в дальнейшем в нашем крае и за пределами региона?

Виктор Томенко: Мир за последние десятилетия переживает колоссальные изменения, некоторые профессии попросту пропадают. Но есть те, которые всегда будут актуальны - например, врачи, учителя. Наш регион является одним из лидеров, где сельское хозяйство и промышленный комплекс развиты хорошо, поэтому на Алтае люди всегда будут заниматься животноводством и возделыванием. В эту область привлекаются средства и новые технологии. Поэтому профессии данной отрасли тоже будут точно востребованы. Причем очень важно не просто овладеть профессией в университете и на этом остановиться, а учиться каждый день, вплоть до выхода на пенсию. Получение специальности – это первый шаг, и очень важно в своем деле найти то, что будет вас вдохновлять. А вообще, пока есть возможность, пробуйте себя и знакомьтесь со всеми вариантами.

Награждение победителей проекта «Губернаторский дневник»Фото: Олег УКЛАДОВ

Полина Котельникова: Планируются ли работы по оснащению сельских школ оборудованием для химии, астрономии?

Виктор Томенко: Будут, конечно. К сожалению, край так расположен, что некоторые школы попадают под понятие «малоконкурентные», где мало детей. Бывают классы по шесть, девять детей. Мы стараемся решать вопросы и вкладывать деньги в школы, когда есть возможность. К сожалению, больше средств идет в городские школы. Я постараюсь контролировать вопрос, чтобы не было ущемления, будем, исходя из финансовых возможностей, заниматься оснащением таких школ.

«Комсомолка» благодарит всех ребят, принявших участие в проекте. Несмотря на то, что победителей всего 30, вы все – лучшие! В следующем учебном году мы обязательно вновь проведем акцию «Губернаторский дневник». Так что учитесь хорошо и копите пятерки!

Кстати

Победители проекта «Губернаторский дневник»

Награждение победителей проекта «Губернаторский дневник»Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди учеников 5-7-х классов:

Андреасян Карина, ученица 7 класса средней общеобразовательной школы №120, город Барнаул;

Батуева Екатерина, ученица 6 класса Сузопской средней общеобразовательной школы, Солтонский район;

Винтерголлер Никита, ученик 7 класса Среднекрасиловской основной общеобразовательной школы, филиала Новозыряновской средней общеобразовательной школы, Заринский район;

Кремлева Ульяна, ученица 6 класса средней общеобразовательной школы №134, город Барнаул;

Коптелов Илья, ученик 7 класса лицея №2, город Барнаул;

Соболева Кристина, ученица 6 класса Шебалинской средней общеобразовательной школы имени братьев Кравченко, село Шебалино, Бийский район;

Соколова Ксения, ученица 6 класса Голухинской средней общеобразовательной школы, станция Голуха, Заринский район;

Стукушина Анастасия, ученица 5 класса Сузопской средней общеобразовательной школы, Солтонский район;

Унжакова Мария, ученица 7 класса гимназии №69, город Барнаул;

Христов Игорь, ученик 6 класса гимназии №22, город Барнаул.

Среди учеников 8-9-х классов:

Вознюк Светлана, ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №127, город Барнаул;

Золотухин Артем, ученик 8 класса Тумановской средней общеобразовательной школы, филиала Карповской средней общеобразовательной школы, Тюменцевский район;

Леушина Ксения, ученица 8 класса Алтайской средней общеобразовательной школы №5, село Алтайское, Алтайский район;

Копытина Арина, ученица 9 класса Куйбышевской средней общеобразовательной школы, Рубцовский район;

Лейрих Кирилл, ученик 8 класса лицея №2, город Барнаул;

Лосева Дарья, ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №76, город Барнаул;

Отегова Любовь, ученица 8 класса гимназии №45, город Барнаул;

Рыжкова Татьяна, ученица 8 класса Голухинской средней общеобразовательной школы, станция Голуха, Заринский район;

Турышева Кристина, ученица 9 класса Среднекрасиловской основной общеобразовательной школы, филиала Новозыряновской средней общеобразовательной школы, Заринский район;

Тютюнник Александр, ученик 9 класса Фирсовской основной общеобразовательной школы, село Фирсово, Первомайский район.

Среди учеников 10-11-х классов:

Буренков Дмитрий, ученик 10 класса средней общеобразовательной школы №127, город Барнаул;

Воложанина Анастасия, ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №117, город Барнаул;

Дедушева Анастасия, ученица 10 класса гимназии №45, город Барнаул;

Котельникова Полина, ученица 11 класса Сидоровской средней общеобразовательной школы, село Сидоровка, Романовский район;

Колбычева Анастасия, ученица 11 класса Озерской средней общеобразовательной школы, Тальменский район;

Кудаева Вера, ученица 11 класса Новоманошкинской средней общеобразовательной школы, Заринский район;

Редькина Диана, ученица 11 класса Куяганской средней общеобразовательной школы, филиала Алтайской средней общеобразовательной школы №2, Алтайский район;

Савельев Владимир, ученик 10 класса Тумановской средней общеобразовательной школы, филиала Карповской средней общеобразовательной школы, Солонешенский район;

Фишер Мария, ученица 11 класса Новоманошкинской средней общеобразовательной школы, Заринский район;

Короткова Юлия, ученица 11 класса Васильчуковской средней общеобразовательной школы, филиала Ключевской средней общеобразовательной школы №1, Ключевский район.