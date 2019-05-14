Свобода или стабильность: барнаульцы о работе фрилансером

14 мая профессиональный праздник отмечают все фрилансеры России. В переводе с английского «freelancer» – это свободный специалист, который самостоятельно организовывает себе удаленное рабочее место. Но это не всегда та работа, для которой требуется только интернет и компьютер. «Свободные художники» в сфере творчества также могут смело называться фрилансерами. О тонкостях свободного графика и своих доходах рассказали барнаульские специалисты.

Разработчик сайтов

- Фрилансом стал заниматься с конца первого курса, сейчас я заканчиваю университет. Сходил как-то на одну из встреч «бизнес молодости», там, когда мы знакомились между собой, я рассказал, что могу сделать сайт. На следующий день мне позвонили и предложили работу. Первый заказ я сделал за пару недель. Потом еще стал брать заказы. Мне нравится, что я могу заниматься этим в свободное время, развиваться, много узнавать и практиковаться. Здесь есть перспективы и на этом можно хорошо зарабатывать. В зависимости от сложности заказа и сроков на его выполнение сейчас я беру за работу от 2000 до 50 000 рублей, - говорит Александр студент и разработчик сайтов.

Smm-менеджер

- До фриланса я работал барменом с 6 утра и до двух ночи, получал 20 000 рублей. Сейчас я продвигаю страницы в соцсетях и получаю около 35 000, но это только начало. Мне нравится, что у меня свободный график, не нужно сидеть на рабочем месте днями и ночами. Теперь в среднем, когда я уже сделаю все основные настройки новому клиенту, на работу я трачу 3-6 часов в день. Фриланс - это хорошая возможность развиваться и самостоятельно контролировать свои доходы, - делится smm-менеджер Анатолий.

Визажист

- До офисной работы я была фрилансером, работала выездным визажистом. Потом мне захотелось понять, что такое работа 5/2. Я устроилась по специальности в офис. Первые несколько месяцев даже получалось совмещать с подработкой, но только по выходным. Потому что когда приходишь с основной работы, уже нет сил на вторую. Постепенно приходилось отказывать от клиентов из-за нехватки времени и все это отошло на второй план. С учетом сезонности и частичной занятости я дополнительно зарабатывала на этом от 6 до 30 тысяч в месяц. Сейчас я все же хочу уволиться и с головой уйти в творчество. Я сделала для себя выводы, что совмещать два дела невозможно, приходится выбирать. Или стабильный оклад и офис, либо свободный график, но изменяющийся доход, - рассказывает Дарья, менеджер по рекламе и визажист.

Тренер

- Я начала работать тренером групповых программ, потому что всегда хотела попробовать себя в этой роли. Хозяйка студии уезжала в отпуск и попросила заменить, предварительно обучила меня всему необходимому. У меня есть дополнительное образование хореографа и танцевальный опыт, поэтому я быстро схватила новую информацию. Через какое-то время пришлось бросить это занятие так как не получалось совмещать с основной работой. В качестве дополнительного дохода это приносило около 6 000 в месяц. Вообще фриланс - это моя мечта, потому что хочу путешествовать без отрыва от работы, - рассказывает ит-аналитик и тренер Наталья.

Фотограф

- Когда я устроилась на основную работу, то конечно стала заниматься фотографией меньше. Но все равно периодически я беру клиентов, среди них есть и постоянные. Фотографирую, потому что мне это очень нравится. Фотосессия у меня стоит 1000 рублей в час. Больше всего нравится работать с детьми, так как дети - это лучшие модели. Люблю ловить живые эмоции, а взрослые люди не всегда могут это дать, - говорит Екатерина, менеджер туристических услуг и свободный фотограф.

Хореограф

- С хореографией я связана уже около 15 лет. Но зарабатывать на этом как фрилансер начала около 5 лет назад. Сначала это были свадебные постановки для знакомых, потом пошли массовые номера для студентов и детских коллективов. Сейчас это не основная моя деятельность, но в качестве дополнительных денег это приносит мне от 5000 в месяц. Танцы для меня не просто увлечение, а уже стиль жизни, но пока мне страшно все бросить и начать зарабатывать только на проведении тренировок, - делится Екатерина, организатор досуга в детском клубе и хореограф.