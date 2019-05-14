Бийский пенсионер безвозмездно раздает саженцы дубов

Василия Горбунова знают в Бийске многие – пенсионер безвозмездно раздает саженцы дубов, берез и рябин уже на протяжении 10 лет. За это время он отдал людям и передал городу около 10 тысяч деревцев, которые выросли в красивые и статные деревья.

Счастье в саду

Как пишут Аргументы и факты - Барнаул, заниматься этим Василий Федорович начал еще 30 лет назад. Именно тогда он посадил на своем участке первые дубы. Эти деревья он выбрал не случайно. По его мнению, они символизируют гордость, стойкость, мужество и долголетие.

– Правильно говорят люди: стойкий и могучий, как дуб; долгих лет желают, сколько дуб живет. Поэтому у меня сомнений не было, что посадить в своем огороде. Сейчас самым взрослым дубам уже 25-30 лет. Как только они плодоносить начали, а это было 10 лет назад, решил попробовать вырастить новые деревья из желудей, – говорит Василий Федорович.

Чтобы из желудя вырастить дерево, нужно терпение и огромная забота.

– Сначала желудь помещают в мокрую тряпочку и накрывают целлофаном до того момента, как появится корешок, – это 40-50 дней. Потом его пересаживают в маленькую ямочку, после чего начинается его постоянный уход – полить, землю взрыхлить, от дождя и солнца укрыть. За первый год он вырастает всего на 5-10 сантиметров. На третий год дубочки с грядки рассаживают на большую площадь, чтобы им было, где расти, – рассказал мужчина.

Символ победы

Главной идеей, ради которой Василий Федорович трудится, является создание парка в память о победе в Великой Отечественной Войне.

– Я бы хотел, чтобы в Барнауле или Бийске был высажен панорамный парк из 1418 дубов – именно столько дней шла Великая Отечественная Война. Этот парк символизировал бы стойкость солдат, матерей и жен, – подчеркивает собеседник. – Я планирую посадить свыше пяти тысяч желудей, чтобы выбрать самые сильные саженцы и передать городу. При этом я понимаю, что на это должно быть одобрение администрации.

Также мужчина мечтает открыть на своем участке дендропарк, где каждый сможет наслаждаться величием и красотой дубов.

Каждый день Василий Федорович с раннего утра до позднего вечера трудится на своем участке, а где он живет – расскажет любой местный житель.