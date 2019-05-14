Житель Новоалтайска купил БТР, чтобы ездить на нем по городу

Житель Новоалтайска Валерий Бабайлов ездит на работу и в магазины на…. БТРе! А что такого? Из трудностей - это огромный расход (от 50 литров на 100 км) и небольшой обзор дороги. Для безопасности пришлось установить зеркала заднего вида и переделать в салоне пассажирские места в две скамейки. Теперь в броневике могут удобно передвигаться до восьми человек. Налог на такого гиганта обходится всего в две тысячи рублей.

Из мечты в реальность

Валерий Бабайлов давно хотел приобрести себе военный автомобиль. В его коллекции уже было несколько автомобилей, из легковых – полноприводный ГАЗ М-72 «Победа», а также грузовик ГАЗ-63. Несмотря на это, он очень хотел заполучить броневик.

И в тот момент, когда надежда угасла, совершенно случайным образом его товарищ увидел бронетранспортер в Кемеровской области. Предыдущий хозяин совсем не ухаживал за техникой и сдавал самые весомые части в металлолом. Рассказывают, что на бронированном авто он когда-то передвигался по тайге и перевозил золото. Состояние при покупке было ужасное, разобран БРТ-40 был практически полностью, от двигателя были лишь остатки, коробки не было, все пришлось восстанавливать с нуля.

На ремонт ушло 5 лет, можно было сократить время ремонта, но владелец хотел устанавливать оригинальные элементы, чтобы техника приобрела свой законченный вид. Чтобы найти все нужные детали, Валерий общался с любителями военной техники со всей России и ближнего зарубежья. Двигатель и запчасти были привезены из Белоруссии, приборную панель удалось отыскать в Новосибирской области, внешняя обшивка из Санкт-Петербурга. Во многом мужчине помогли из военно-технического общества Москвы. Ему прислали муляж радиостанции, книжку по капитальному ремонту и техобслуживанию броненосца.

Фото: Евгений Демченко

С войны на гражданку

По документам стало понятно, что БТР-40 выпустили еще до серийного производства в 1950-1960е годы. Владелец предполагает, что он участвовал в боевых действиях в Венгрии и Чехословакии, ведь на корпусе до сих пор красуются следы от пулеметной очереди или от автомата Калашникова калибра 7.62, как память о былых операциях.

С прошлого года Валерий успел объехать на броненосце уже весь Алтайский край, выезжал даже за пределы региона за 350 километров от Барнаула.

- Техника проверена и в мороз, и в жару. Этой зимой я пробовал заводить БТР-40 в минус 40, такой вот каламбур. Запуск прошел успешно, чем я был удивлен. В теплое время езжу почти без проблем, только жарко в салоне. Все же железная бронированная коробка, так что приходится приспосабливаться. Когда на улице теплее +25 градусов, в длительных поездках нужно охлаждать двигатель из-за огромной массы автомобиля, - рассказывает владелец БТР-40 Валерий Бабайлов.

Парады и выставки

Теперь броненосец полностью отремонтирован и регулярно появляется на выставках военной и полевой техники. Первый его выезд состоялся в 2018 году в День Победы, затем он появлялся на праздновании Дня пограничника, 28 мая. Также Валерия приглашали на мероприятия, посвященные Дню России 12 июня и на День ВДВ 2 августа. В этом году БТР-40 на День Победы оказался уже в Бийске, по просьбе одного из организаторов парада техники. Валерий часто участвует на своем БТРе в реконструкциях боев, часто в таких мероприятиях появляются любители рыцарской тематики, Отечественной войны, а также техника времен Великой Отечественной войны.

ТТХ

Длина броненосца – 5 метров, ширина – 2, что позволяет ему передвигаться по дорогам общего пользования без сопровождения. Вес составляет 5,5 тонн. Мощность двигателя – 78 л.с. Максимальная скорость – 60 км/ч.