2019-05-13T11:16:42+03:00
Общество

В Барнауле проходит награждение победителей акции «Губернаторский дневник»

Виктор Томенко оставит свой автограф в дневниках отличников [прямая трансляция]
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Виктор ТоменкоВиктор Томенко
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13 мая в Барнауле в Сибирской медиагруппе проходит награждение победителей акции «Губернаторский дневник». 30 отличников, которые получили за третью четверть больше всего пятерок, встречаются с главой региона Виктором Томенко. Они смогут задать ему свои вопросы и получить в дневнике его подпись.

Виктор Томенко поздравляет победителей "Губернаторского дневника".www.youtube.com

«Губернаторский дневник» - это традиционный проект «Комсомольской правды», который проходит в разных регионах России – в Томской, Иркутской, Кемеровской, Псковской, Саратовской, Владимирской, Ленинградской областях, а также в Республике Хакасия и Красноярском крае. В этом году алтайская «Комсомолка» совместно с Правительством региона также решила провести эту акцию у нас в крае.

Участниками проекта могли стать все желающие школьники с 5 по 11 класс. Основным критерием победы является количество пятерок в дневниках за третью четверть (бланки с оценками должны быть заверены директором школы). Всего на проект было прислано более 700 анкет с оценками. В среднем у победителей акции более 200 пятерок за одну четверть, но есть и те, кто получил более 300 отметок «отлично». Так, например, рекорд у 9-классницы Арины Копытиной - 318 пятерок! Так держать!

Все победители получат дипломы и подарки от «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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