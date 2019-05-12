Ленточный бор не пострадал: на границе Алтая и Казахстана потушили пожар

Пожар начался в субботу, 11 мая. Огонь пришел со стороны Казахстана, где горела сухая трава. Пожар чуть было не перекинулся на уникальный ленточный бор, но, к счастью, путь ему преградила пахотная земля.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, ленточный бор не пострадал - сухая трава горела вдоль леса, ее территория была ограничена пахотной землей. Огонь полыхал в районе КПП «Веселоярск». Пожар был потушен в ночь на 12 мая. В тушении принимали участие два отряда спасателей и пожарных.

- По поручению губернатора Виктора Томенко, их работу координировали начальник управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, зампред правительства Игорь Степаненко, а также министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин, - сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В регионе сохраняется тяжелая пожароопасная обстановка. До 13 мая местами в западных и южных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). В двух районах — Благовещенском и Кулундинском – сохраняется самый высокий, пятый класс, горимости.

- Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров, - сообщает краевое управление МЧС.

Жителей просят не сжигать сухую траву, это может обернуться бедой.