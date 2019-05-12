«Парню помогли»: в барнаульском бору обнаружили тело молодого мужчины

В барнаульском бору обнаружено тело мужчины недалеко от кафе «Ноев Ковчег». Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Мужчине на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, славянской внешности.

- По словам подписчика, имел место криминал. Парню помогли, - сообщает паблик.

По словам Вадима Пелехова, на возможное убийство указывали несколько обстоятельств.

- Так сотрудники правоохранительных органов говорили. Во-первых, там бревно почти с его рост, это показалось подозрительным - он бы вряд ли смог его сам подтащить. Во-вторых, на нем кепка подозрительно висит – будто ее просто взяли и накинули ему на голову, - рассказал очевидец.

Тем не менее, оперативники говорят, скорее всего, это суицид. Хотя на месте и не было оставлено предсмертной записки.

Паблик "Unusual Crimes Barnaul" в Instagram сообщает, погибший оказался 32-летним Артуром Б.

- У парня могли быть различные причины расстаться с этим миром, но вот упорно заявлять, что ему помогли - преждевременно, - пишет паблик.

Кстати, известно, что мужчина злоупотреблял наркотиками. ЧП произошло еще в апреле, но рассказать о нем очевидцы решились только сейчас.

- Сначала паника просто была, сейчас уже как-то подзабылось. Да и интересно, что люди скажут. Пусть знают, что у нас в лесах происходит, - добавил Вадим.