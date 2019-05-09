Что положено ветеранам в честь дня Победы

На Алтае осталось около 19 тыс. ветеранов. Это труженики тыла, вдовы погибших, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. И лишь 920 из них - это фронтовики, которые принимали участие в страшных кровопролитных боях. «Комсомолка» узнала, как поздравляют ветеранов и на что они могут рассчитывать.

Продуктовые наборы

Вручение подарков началось еще накануне праздника. Сотрудники соцзащиты навещают ветеранов дома и вместе с теплыми словами вручают поздравительные открытки и продуктовые наборы.

- В наборы вошли продукты алтайских производителей - мед, колбаса, тушенка из свинины и говядины, сыры, халвичный батончик, конфеты, растительное масло, черноплодный кисель, чай листовой чёрный, облепиховый сок и мармелад, - сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

Выплаты по 10 тысяч рублей

В Алтайском крае инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплаты в честь Дня Победы. Соответствующий указ подписал президент.

В Отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю уже подготовили списки тех, кому положена выплата. В нашем регионе по 10 тысяч рублей получат 819 человек.

- Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат причитающиеся им выплаты в течение мая вместе с пенсией. Специально обращаться в Пенсионный фонд для ее получения не нужно, все будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании данных ПФР, - уточнила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Кстати, ранее подобные выплаты были единовременными. С 2019 года ветераны Великой Отечественной войны будут получать ко Дню Победы по 10 тысяч рублей ежегодно.

Такси бесплатно

В Барнауле участники Великой Отечественной войны могут воспользоваться услугами Яндекс.Такси бесплатно. Такой договоренности достигли Министерство транспорта Алтайского края, Министерство социальной защиты региона и автокомпания Яндекс.Такси.

- В течение 2019 года будет предоставлена возможность бесплатного проезда в пределах Барнаула участникам Великой Отечественной войны, а при необходимости и сопровождающему лицу, - сообщили в Правительс тве Алтайского края.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить в краевой Комитет ветеранов по телефону (3852) 36-33-95 (с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов) и сообщить данные для оформления заявки: фамилию, имя, отчество, адрес проживания (с указанием района и улицы), дату и время подачи транспорта, адрес доставки (учреждение, район и улица) и контактный телефон для обратной связи.