2019-05-09T07:28:50+03:00
День Победы

«Спасибо за мужество и стойкость»: Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил ветеранов с 9 мая

В Барнауле проходит празднование Дня Победы
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Сегодня поздравления принимают ветераны.Сегодня поздравления принимают ветераны.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

В этом году отмечаем его в 74 раз. Всё дальше Великая Отечественная, с каждым годом рядом с нами остается меньше тех, кто прошел великие испытания, сберег мир, подарил право на жизнь. Больно их терять...

Депутат Госдумы Александр Прокопьев

Депутат Госдумы Александр Прокопьев

В эти дни вспоминаем всех, кто не вернулся с той войны, кто умер в мирное время от ран, кто ковал победу в тылу и восстанавливал страну из послевоенной разрухи. Преодолеть эти испытания стало делом жизни для нескольких поколений наших прадедов, дедов, отцов и матерей. Сохранить память об их подвиге - наш долг!

Дорогие ветераны! Спасибо вам за мужество, за стойкость, за то, что отстояли Россию. Мы ответственны перед вами за сохранение того, что было завоевано ценой миллионов жизней! И сделаем всё, чтобы война никогда не повторилась!

Мирного нам всем неба!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Она потеряла на войне девять сыновей»: в Самарской области беспокоятся о судьбе памятника Солдатской матери
Памятник Прасковье Володичкиной в Алексеевке строили на пожертвования, поэтому властям он не принадлежит. А объектом культурного наследия его нельзя признать еще 15 лет
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
48 тысяч человек вышли на «Бессмертный полк» в Барнауле
Трамвай с песнями и стихами о войне курсирует по Барнаулу
Ключевские справедливороссы поздравили Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
В Барнауле начался парад Победы
Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы
В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы
В Барнауле эвакуируют машины из-за празднования 9 мая
В Рубцовске родители спустя сутки пришли за пропавшей трехлетней дочкой
На Павловском тракте изменят схему движения
Продажу алкоголя запретят 9 мая в Барнауле
Алтайский министр спорта пересел с автомобиля на самокат
Пенсионерка кидалась из окна многоэтажки банками и посудой
Поджигателя травы поймали с поличным в Алтайском крае
Обвальщик мяса случайно ранил себя ножом
В Барнауле «заминировали» несколько торговых центров
Алтайская спортсменка выиграла Чемпионат России по ММА
Жители Заринска жалуются на большое количество мусора в городе
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Мужчину ударили ножом в спину