В Барнауле поздравили ветеранов, служивших в рядах органов внутренних дел

На Алтае осталось всего шесть ветеранов, которые были участниками Великой Отечественной войны, а потом служили в органах внутренних дел. Накануне 9 мая их поздравили с праздником сослуживцы.

Один из таких ветеранов - Альберт Лисафин. В военные годы он получил две специальности – воздушного стрелка-радиста и командира самоходной артиллерийской установки. Но от настоящих боевых действий его уберегла судьба - летать ему не довелось из-за отсутствия музыкального слуха, так как парень не воспринимал за один раз больше 60 знаков морзянки. А полк самоходных артиллерийских установок, где он служил, дважды снимали с боевых направлений.

Курская битва показала, что танков в армии хватает, а управлять ими некому, потери личного состава были очень большими. Вскоре вышел указ Сталина «Всю молодежь с образованием семь классов и выше срочно направлять в танковые училища».

Поэтому Альберт Лисафин, несмотря на немалый рост, в феврале 1944 года попал в Ульяновское танковое училище, 5 марта 1945 получил звание младшего лейтенанта, а 15 марта – самоходку САУ-76 в городе Горьком. Кроме него, в экипаж входил наводчик, заряжающий и механик. Из выпускников училища сформировали полк, и командир экипажа объявил, что после погрузки техники, эшелон пойдет на Берлин. Радость была безграничной – пусть в конце войны, но они примут участие в самом главном сражении – в битве за Берлин. Эшелон проехал не более суток, когда им объявили, что полк оставляют в Москве для подготовки к участию в параде 1 мая.

Весь апрель они готовились к параду на поле рядом с рощей под городом Люберцы. На Москву самоходки выдвинулись 26 апреля поздно вечером. Двигались по улице Горького (ныне это Тверская), первые машины встали напротив Центрального телеграфа. Командиры всех экипажей вышли из машин и прошли по брусчатке Красной площади так, как должны позже ехать самоходки. Потом проехали парадным строем и вернулись в расположение. Москвичи этой репетиции не видели. А 9 мая офицеров полка построили, объявили, о том, что Германия капитулировала.

Вскоре после этого полк расформировали, но Лисафин продолжал служить. В общей сложности он отдал армии 17 лет. После увольнения в 1960 году он приехал в Барнаул, его сразу пригласили в органы внутренних дел, сохранив капитанское звание. Полгода работа участковым уполномоченным, потом предложили возглавить оперативный дивизион, который патрулировал на машинах город. В этой роли ему довелось сопровождать Германа Титова осенью 1961 года, когда космонавт №3 приезжал навестить отца. За время службы он получил высшее образование и до пенсии служил заместителем начальника райотдела Железнодорожного района, уволился в запас в звании подполковника.

По материалам УМВД по городу Барнаулу.