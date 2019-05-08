"Чем дальше от нас май 45-го, тем больше на нас ответственность": Виктор Томенко поздравил ветеранов с Днем Победы

Губернатор Алтайского края поздравил ветеранов с Днем Победы.

«В современной истории России нет даты более священной. Сквозь смену эпох 9 мая объединяет поколения, заставляет нас помнить самый дорогой завет освободителей – горячо любить родину и не жалеть сил для нее. Прошло уже 74 года с того дня, когда наши отцы и деды, матери и бабушки произнесли долгожданное слово – «Победа». За этим словом четыре страшных года сражений, тяжелой работы в тылу, постоянной тревоги за родных и за будущее страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/707637" frameborder="0"></iframe> Виктор Томенко поздравил ветеранов с Днем Победы.

Среди воинов, которые спасли мир от порабощения более полумиллиона наших земляков, воевавших в составе легендарных сибирских дивизий. А труженики тыла ценой невероятных усилий снабжали страну и армию всем необходимым. Алтайские госпитали вернули в строй тысячи бойцов, десятки тысяч эвакуированных обрели на Алтае второй дом.

Выдающиеся полководцы и рядовые солдаты, партизаны и труженики тыла показали потомкам пример беззаветной преданности отечеству. Чем дальше от нас май 45-го, тем больше на нас ответственность за сохранение исторической памяти. Это ответственность перед ушедшими и будущими поколениями. Военно-патриотические объединения, молодежные десанты, акция «Бессмертный полк» не дают забыть великие страницы истории нашего государства. Мы возвращаемся к ним через судьбы конкретных людей, наших близких родственников, мы с гордостью называем себя внуками и правнуками героев, и эта память делает нас сильнее и ответственнее за мирное будущее отечество. Пусть память о великом народном подвиге объединяет граждан нашей страны, учит патриотизму, нравственности, доброте.

Дорогие земляки, от души желаю вам счастья и мира! С праздником, с днем Победы!»