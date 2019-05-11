Чемпион Европы по бодибилдингу: мы удовлетворяем свои пошлые потребности

В испанском городе Санта-Сусанна с 1 по 5 мая проходил крупнейший чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу. В нем участвовали больше тысячи атлетов из 40 стран мира. В итоге звание чемпиона Европы в категории «классик физик, мастера» досталось барнаульскому спортсмену Александру Барбашину.

Эмоции были максимальными

- Конечно, эмоции были максимальные. Я человек эмоциональный и покричал немного, и попрыгал и в ладошки похлопал. Обычно я не стесняюсь таких моментов, потому что ты долго готовишься, ждешь, а потом когда тебя объявляют победителем, особенно на таких соревнованиях как чемпионат Европы, - вспоминает Александр.

Житель Барнаула отмечает, что подобные соревнования становятся главными в карьере любого спортсмена и в его жизни тоже. В момент награждения, когда играл гимн России, Александра переполняли особые чувства.

Александр Барбашин стал чемпионом Европы в категории «классик физик, мастера»Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Победа без допингов

В прошлом году Александр Барбашин вернулся на сцену после 2,5 лет перерыва. Для 39-летнего спортсмена было важно сделать это красиво, и он смог одержать победу среди молодых конкурентов.

- В прошлом году я выиграл Европу, а в этом подтвердил звание чемпиона, но уже в другой номинации. Тогда я выступал с ребятами, которым было до 30 лет. Я хотел вернуться красиво и обязательно победить. После перерыва в категории, в которой был 100% допинг-контроль, мне удалось доказать всем, что можно готовиться без запрещенных препаратов, - говорит спортсмен.

Для чемпионата Европы 2019 атлету пришлось набрать 10 кг качественной мышечной массы, а это не так уж и просто. Готовил к соревнованиям Александра Денис Капустин, с которым спортсмен дружит и работает уже больше 10 лет. Благодаря совместным стараниям барнаулец с большим отрывом обошел своих соперников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/707495" frameborder="0"></iframe> Александр Барбашин.

Спорт – это не жертвы

Человеку, который постоянно тренируется, приходится отказываться от многого, но это не жертвы. В первую очередь, спортсмены учатся самодисциплине, что в итоге приносит свои бонусы.

- Мы все работаем, «удовлетворяя свои пошлые потребности», - шутит Александр.

Самым сложным для барнаульца является концентрация на подготовке и работе. Мужчине приходится успевать все – руководить спортивным клубом, тренировать, проводить соревнования, читать лекции в институте и заниматься самому.

Вот и в текущем сезоне Барбашин готовил 18 спортсменов. Двое из них вместе с Александром выступали в Испании и показали отличные результаты. Атлет вспоминает, что это было очень сложно, но оно того стоило.

Денис Капустин (слева) и Александр Барбашин (справа)Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Грандиозные планы

Александру пока некогда расслабляться. В эти выходные 11-12 мая он везет своих воспитанников на крупный чемпионат в Лиссабоне. А по возвращению в Барнаул хочет как можно больше времени уделить семье и близким людям. Восстановить силы спортсмену помогут горы, куда он отправится на неделю.

Кстати, в 2017 году Александр Барбашин снялся в мотивационном фильме «Фонтан счастья» режиссера Алексея Пантелеева. В кинокартине, состоящей из четырех серий, также снялись известные люди: Николай Валуев, Ник Вуйчич, Павел Майков, Никас Сафронов, Юлия Чичерина, Джулиано Ди Капуа и многие другие.

- После выхода фильма я понял, что у меня есть не только ответственность за себя и свои результаты, но и перед другими людьми. Потому что я являюсь мотиватором для других. Очень много отзывов было и люди говорили, что для них это стимул двигаться дальше, - рассказал Александр Барбашин.