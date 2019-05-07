15 хищников задержали на алтайской границе

Сотрудники Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали контрабандиста, который пытался перевезти через пограничный пункт пропуска «Веселоярск» диких животных. 15 хищников находились в транспортировочных клетках. Среди них были североамериканская пума, африканский лев, амурские тигры, канадские волки, медведи и т. д. «Зоопарк» ехал на нескольких автомобилях «КАМАЗ» из Рубцовска в Казахстан. Рассказывают, что это был передвижной зоопарк, который отправился на «гастроли».

В числе животных были бурые и гималайские медведи.Фото: предоставлено пресс-службой

- Так как документов, подтверждающих разрешение на вывоз за пределы РФ указанных животных не было, хищников изъяли, - рассказывает Марина Южакова, специалист по связям с общественностью Алтайской таможни.

Почему хозяин животных не оформил документы – не понятно. Возможно, понадеялся на русский авось. Даже не смотря на то, что амурские тигры, африканский лев, гималайский и бурый медведи занесены в Красную книгу, поэтому для их вывоза с территории России нужно специальное разрешение.

15 хищников задержали на алтайской границеФото: предоставлено пресс-службой

В настоящее время в отношении владельца экзотических животных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). По закону ему грозит срок до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Кстати, по данным Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в 2018 году из России трижды пытались вывезти животных, находящихся под угрозой исчезновения. Так, по одному такому делу Кулундинский районный суд вынес контрабандисту обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца условно, с испытательным сроком 1 год.