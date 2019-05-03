Удав задушил циркача во время выступления

На сайте телеканала «РенТВ» 3 мая было выложено видео, на котором удав во время выступления на открытой арене душит артиста цирка. Журналисты пишут, что инцидент произошел в Барнауле.

Подобной открытой арены в столице Алтайского края не устанавливали. Чтобы убедиться в этом, «Комсомолка» нашла полное видео произошедшего в соцсетях группы «Александров 33 регион», его выложили сегодня днем. Вероятнее всего ЧП произошло именно в этом городе.

На видео предоставленным одним из очевидцев выступления, молодой парень циркач держит в руках огромную змею. Затем он под музыку и аплодисменты зрителей обвивает удава вокруг своей шеи. Через несколько секунд после этого артист падает на пол, у него начинаются конвульсии. Недоумевающие зрители думают, что это часть представления и продолжают наблюдать за происходящем. В какой-то момент к потерявшему сознание парню подбегают сотрудники цирка и начинают убирать удава с шеи артиста. Даже после освобождения из тисков удава циркач не приходит в себя и продолжает биться в судорогах. Сотрудники цирка роняя, поспешно уносят парня со сцены.

От увиденного зрители прибывают в немом шоке. Среди посетителей цирка много детей, которые наблюдали шокирующее представление от начала и до конца.

- Артист цирка показывал обычный для себя номер со змеей обмотав ее во круг шеи. Ничего не предвещала беды, как вдруг мужчина упал. Зрители сначала подумали, что это часть представления, но после того, как сотрудники цирка подбежали и начали оттаскивать удава, уже было не до смеха, - подписывают выложенное видео в сообществе.

- Во как...А где оказание первой помощи? Потащили его как мешок...От таких действий точно умрёшь, - комментирует увиденное в сети подписчица Светлана.

Более подробной информации о том, спасли циркача или нет нигде не сообщается.