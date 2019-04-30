Не жди, пока катаракта «созреет»!

В настоящее время катаракта составляет до 90 процентов хирургических операций взрослого отделения любой офтальмологической клиники. Причем это заболевание уже давно перестало быть возрастным состоянием человека, достигшего семидесяти или восьмидесяти лет. Теперь с такими проблемами к врачам обращаются люди немного старше сорока, а то и в 30 лет. Специалисты это связывают с особенностями нашего региона, где достаточно высокая степень солнечной активности, а также продолжают отражаться на здоровье новых поколений взрывы на Семипалатинском полигоне, которые проводились в 60-е годы прошлого столетия. Катаракта может быть лишь одним из проявлений основного заболевания (например, сахарного диабета), а может быть последствием травмы.

Европейский уровень

На кончиках пальцев микрохирурга – качество жизни пациентаФото: из архива компании

Евгения Немировская, врач-офтальмолог высшей категории и руководитель клиники «Сибирский взгляд», считает, что если человек будет внимателен к своему здоровью, вовремя будет заниматься профилактикой, то он может сохранить хорошее зрение на долгие годы.

– Евгения Львовна, как человеку понять, что ему пришло время обратиться к вам в клинику?

– Как понять, что мы можем быть вам полезны? Когда у вас медленно, постепенно и безболезненно снижается зрение. Когда вам поставили диагноз катаракта и направили на операцию. Если вам поставили диагноз катаракта и вы с врачом ждете, когда она «созреет». Этого делать не нужно, данные установки устарели, и технологии ушли далеко вперед. Несвоевременное обращение за хирургией приводит к увеличению риска осложнений и уменьшает ваши шансы на получение качественного результата в итоге. Лет 10-15 назад операция выполнялась с большим разрезом, и если катаракта была мягкой, то ее невозможно было удалить единым конгломератом. Поэтому и доводили ее до предела, ждали, пока она станет монолитной, плотной, чтобы деликатно удалить через разрез. Это была довольно травматичная операция, пациент после такого вмешательства находился на лечении в стационаре в течение 21 дня, а получение высоких зрительных функций было совсем не гарантировано.

Проверять зрение нужно регулярноФото: из архива компании

Сегодняшние ультразвуковые технологии позволяют раздробить ядро катаракты внутри глаза, аспирировать ее через прокол и поставить искусственный прозрачный хрусталик. Разрезы применяются лишь в крайнем случае осложненной катаракты. В неосложненной ситуации все происходит через микропрокол, а пациент отправляется домой в тот же день. Наша клиника оснащена современным оборудованием и имеет в арсенале расходные материалы американской фирмы «Алкон» – это международный уровень качества. Мне доводилось бывать в больницах Германии, Японии, ОАЭ, Москвы, и я вижу, что мы работаем на уровне мировых стандартов.

– Часто человек просто не обращает внимание на изменения зрения, если оно снижается постепенно, безболезненно…

– Да, это так. И даже тогда, когда вы не испытываете никаких проблем, но вам исполнилось 40 или более лет, то вам обязательно нужно пройти полноценное обследование у офтальмолога. Есть ситуации, когда заболевания протекают бессимптомно, потихонечку – именно так коварно ведет себя глаукома. И люди старше сорока не знают, что нужно раз в год проверять внутриглазное давление. Особенно если вы имеете аномалии рефракции (дальнозоркость или близорукость высоких степеней) и/или кто-то из ваших родственников страдает глаукомой. Единственный эффективный способ борьбы с глаукомой – это ее своевременное выявление на ранних стадиях.

Так что, если вы старше 40 лет и не были ранее осмотрены офтальмологом, даже если нет никаких жалоб, то рекомендуем прийти на прием в «Сибирский взгляд», чтобы провести квалифицированную диагностику и при необходимости – лечение.

В случаях резкого снижения зрения, травмах или появившихся болей в глазу медлить с визитом к врачу не стоит. Порой счет времени в таких ситуациях идет на минуты. Это ситуации, в которых пациенту стоит обратиться за экстренной офтальмологической помощью.

Высший пилотаж

Микрохирурги - это особенные специалистыФото: из архива компании

– Медики говорят, что глаз – это часть мозга, вынесенного наружу. Получается, что оперирующие офтальмологи сравнимы с нейрохирургами, их работа – высший пилотаж профессии…

– Да, офтальмологи, микрохирурги – это особенные специалисты. Можно закупить сколь угодно совершенное оборудование, но без человека оно не принесет никакой пользы. А в неопытных руках может даже навредить. Наши хирурги должны обладать острым взором, хорошей реакцией. По сути, мы, как спортсмены, должны оставаться в хорошей форме. Любой доктор постоянно обучается и развивает свои навыки. В нашем направлении есть свои особенности – недостаточно просто знать, необходимо еще и суметь. Нет в офтальмологии простых операций, каждая из них требует максимальной концентрации внимания. Нужно обладать не только холодным умом, упорством, аналитическим мышлением и скоростью, но и точными движениями. На кончиках твоих пальцев – качество жизни пациента и зачастую чей-то последний шанс на зрение.

Специалисты – это ключевой фактор в работе клиники. Для многих организаций кадровый вопрос остается нерешенным. Приходится привозить хирургов из соседних, более крупных городов. Это приводит к тому, что доктор приезжает лишь на операцию и первый и последний раз видит пациента в операционной. А послеоперационным ведением занимается уже другой доктор, возможно, не хирург.

В клинике комфортная приятная атмосфера_IMG-20190417-WA0013Фото: из архива компании

Но мы выбираем другой подход. Предоперационный и послеоперационный этапы не менее важны, чем сама операция, и должны быть в одних руках микрохирурга. У нас работает сплоченная команда с опытом работы в микрохирургии 30 лет. Все наши хирурги владеют лазерными технологиями в офтальмологии. Если на каком-то этапе вы будете нуждаться в какой-либо лазерной манипуляции, она будет применена. В самой идее клиники было заложено стремление специалистов оказывать помощь в тех условиях, которые необходимы для хорошего результата. Мы имеем возможность уделить время на общение с пациентом, оперировать, используя наилучшие материалы и интраокулярные линзы (хрусталики), используя самые современные технологии и оборудование.

Специалисты клиники «Сибирский взгляд»:

Евгения Немировская, директор, врач-офтальмолог высшей категорииФото: из архива компании

Директор – врач-офтальмолог высшей категории Евгения Немировская, стаж в микрохирургии с 2004 года.

Константин Кудрин, главный внештатный специалист города Барнаула, офтальмолог высшей категорииФото: из архива компании

Главный внештатный специалист города Барнаула, офтальмолог высшей категории Константин Кудрин, он в микрохирургии с 1987 года.

Марина Прозорова, врач-офтальмолог высшей категорииФото: из архива компании

Марина Прозорова, заведующая дневным стационаром офтальмологического профиля городской больницы № 8, врач-офтальмолог высшей категории, в микрохирургии с 1995 года.

Татьяна Бражникова, врач-офтальмолог высшей категорииФото: из архива компании

Татьяна Бражникова, врач-офтальмолог высшей категории, стаж в офтальмологии с 1980 года.

Георгий Ахматов - врач-офтальмолог, стаж в офтальмологии с 2008 года

Георгий Ахматов, врач-офтальмолог, стаж в офтальмологии с 2008 года.

Наталья Лозбина, сотрудник кафедры «Глазных болезней» АГМУФото: из архива компании

Сотрудник кафедры глазных болезней АГМУ Наталья Лозбина, стаж в офтальмологии с 2010 года.

Наши пациенты могут всю цепочку лечения пройти с одним доктором – от диагностики, операции, системы поддержки. А если у человека через пять лет возникнет повторная катаракта, то с ним рядом будет знакомый ему врач, который помнит, как проходила первая операция.

В клинике «Сибирский взгляд» вы можете получить квалифицированную консультацию врача-офтальмолога, если это необходимо, офтальмохирурга. Запланировать и провести оперативное лечение катаракты, глаукомы. С помощью лазеров избавиться от вторичной катаракты, произвести удаление отложений на интраокулярных линзах, провести профилактику отслойки сетчатки глаза и многое другое.

Клиника "Сибирский взгляд"Фото: из архива компании

Контакты: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 14а, (3852) 58-00-58, (3852) 69-22-57, пн-пт 10.00- 18.00. Сайт sibvzglyad.ru.

Памятка для тех, кто хочет сохранить свое зрение:

1. Посетите врача один раз в год, если у вас нет жалоб, но вы старше 40 лет.

2. Если у вас есть жалобы – запланируйте консультацию офтальмолога.

3. Если у вас резко снизилось зрение, боль в глазу или травма, то обратитесь в экстренную офтальмологическую службу как можно быстрее.

4. Следите за тем, что вы едите. Делайте выбор в пользу здоровой пищи и принимайте витамины.

5. Следите за своими основными заболеваниями, если они есть: гипертоническая болезнь, сахарный диабет и многие другие болезни могут представлять опасность для вашего зрения.

6. Вам поставили диагноз катаракта – проконсультируйтесь с хирургом, стоит ли ждать, пока она «созреет».

7. Летом и зимой на курорте носите солнцезащитные очки, кепки и шляпы с полями – берегите глаза от солнца и прямых солнечных лучей.

8. Соблюдайте режим труда и отдыха, работая за компьютером.

9. Делайте перерывы в работе через 30-40 минут и производите гимнастику для глаз, поочередно переводя взгляд от точки вблизи к точке вдали.

10. Пользуйтесь только правильно подобранной коррекцией очками либо линзами.

Будьте здоровы!

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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.