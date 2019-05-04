Хотите поучаствовать в супер-экспедиции? Стоит лишь попробовать!

Новый крутой проект задумал барнаулец Даниил Безденежных, директор Гильдии путешественников. В архивах Русского Географического Общества он нашел дневники уникальных экспедиций Василия Сапожникова.

По следам легендарного географа

- Ученик Тимирязева открыл множество ледников Алтая, первым поднялся на "седло" Белухи, привлек внимание к Алтаю всего западного мира, - рассказывает Даниил. – Меня восхитил масштаб личности этого географа, ученого, путешественника, при этом поразило, что мало кто о нем сегодня слышал.

Хранители России. Презентация проекта..Видео с сайта www.youtube.com

Даниил собрал команду, которая летом отправится в экспедицию по следам великого ученого. По итогам будет снят фильм - первый из серии «Хранители России». Кроме этого появится путеводитель по сверкающим ледникам, открытым Сапожниковым, и другим красивейшим местам его походов по Алтаю, а в Томске будет установлен памятник этому великому исследователю.

Человек с фотокамерой

Среди участников проекта - Марк Подрабинек, фотограф, путешественник и телеведущий, автор программы «За Кадром» на телеканале «Моя Планета».

- Причин, по которым я с огромной радостью участвую в этом проект, две, - рассказывает Марк. - Первая - это сама фигура главного героя нашего документального фильма Василия Сапожникова. Только представьте себе, сто лет назад человек с фотокамерой провел десятки экспедиций по Алтаю и Средней Азии, собрал огромное количество уникального материала. Вообще, первые алтайские фотографии – это он. Потом стал министром просвещения в правительстве Колчака, создал институт исследования Сибири. В конце концов стал ректором Томского университета. В общем, фигура такого масштаба, сегодня даже не известно, где находиться его могила. И вторая причина – это роль, которая отведена в проекте мне. Необходимо не просто снять документальное кино, как я делал уже десятки раз, а воплотить образ главного героя на экране. То есть, попросту говоря, стать Василием Сапожниковым. Задача очень новая и интересная для меня, с нетерпением жду, когда мы уже начнем работать.

Команда

В команде Данила Безденежных также Константин Серебряков – главный оператор фильма «Хранители России», руководитель TimeFilm Studio Максим Наземцев – путешественник, X-фотограф Анна Язарова - участник программы ООН по сохранению коренных малочисленных народов мира.

Вознаграждения

Организаторы создали интересные предложения для желающих поддержать проект. Это не только имя в титрах фильма, приглашение на премьеру, фирменные диски с фильмом, но и возможность поучаствовать в съемках фильма на Алтае и лично прикоснуться к его древним памятникам, а может и появится в кадре, а также получить первые в истории фотографий Алтая, сделанных лично Сапожниковым в виде набора открыток по почте или в электронном формате.

- Также мы планируем добавить к изначальным лотам вознаграждений, например, издания экспедиционных дневников Сапожникова, которые появились всего несколько месяцев назад в очень ограниченном тираже, - рассказывает Даниил Безденежных.

Кроме финансовой поддержки организаторам нужны профессионалы кинопроизводства - есть несколько открытых позиций по звуку, гриму, костюмам, а также в операторской, актерской и продюсерских командах. Если вы готовы участвовать в проекте - пишите на почту: info@travelers-guild.com

Отметим, что в прошлом году Даниил Безденежных, макс Наземцев и Константин Серебряков успешно дебютировали с фильмом «Хранители Алтая», который вышел в прокат на экранах страны и сейчас в ютуюбе его каждый день смотрит около 1000 человек. Подробности о проекте https://planeta.ru/campaigns/guardiansofrussia