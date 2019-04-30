Сколько зарабатывают распространители наркотиков?

Наверняка каждый из вас встречал на улицах Барнаула невзрачные объявления, нанесенные краской через трафарет с предложениями о работе. Особенно их много в центре. Также такие объявления все чаще стали пестрить на стенах жилых домов, муниципальных зданий и даже правоохранительных структур – почти месяц назад надписи, словно насмешка, появились на краевой прокуратуре и по соседству со зданием краевого управления МВД. Как нам пояснили источники в правоохранительных органах, это дело рук наркодилеров. Таким способом они расширяют сеть распространения.

- Кто-то устраивается кладменом или метит в поставщики, вербуя распространителей, - говорит собеседник из правоохранительных структур.

Плохая новость для закладчиков в том, что весь город увешан камерами наблюдения, поэтому вычислить «художников» не составляет труда. Да и раскидывать долго «ромашку» (спайс – прим.авт.) безнаказанно не получится – большинство из них попадается после нескольких первых ходок. А дальше - уголовное дело и «заезд» в одну из колоний России-матушки. Но уставших от нищеты жителей этим не остановить…. авось пронесет, тем более и соблазн велик.

Фото: Владимир Шарпорев

- За одну успешно оформленную закладку платят примерно 400 рублей. Если в среднем, не особо напрягаясь, делать по 10 закладок в день, то на выходе получается 4 тысячи рублей. Поработал так пару недель и вот у тебя 40 тысяч рублей на руках - да для Барнаула это месячная зарплата как минимум управленца среднего звена, - пишет Unusual Crimes Barnaul (паблик в Instagram, публикующий криминальные истории из закрытых полицейских сводок – прим.авт.)

Естественно, столь лёгкие деньги манят неокрепших разумом школьников-студентов, маргиналов да и просто попавших в затруднительное положение граждан.

Что «дуют» на Алтае

Самый распространенный наркотик на Алтае – это марихуана и производные из нее - гашиш, химка, план, сено. Следом идут синтетические наркотики – СПИДы («скорость»), винт (одно из производных веществ от метамфетамина), мет (метамфетамин) и прочее. По неофициальным данным, объем наркорынка в Барнауле составляет примерно полмиллиарда рублей в год. В краевом управлении МВД назвать объем рынка не смогли.

- Это абсолютно невозможно просчитать, единственное, что можно сказать, это немалые деньги. Я могу говорить только о том, сколько на сегодняшний день мы изъяли и пощупали. В целом это чуть больше 50 килограммов наркотических веществ, - рассказал главный алтайский полицейский Андрей Подолян.

Для понимания, одна доза спайса весит около 1 грамма. Кстати, реже всего на Алтае встречается героин – возможно, слишком дорогой для жителей.

По данным полиции, в основном наркотики поступают в край из центральной Азии. Данных о существовании лаборатории по изготовлению наркотиков в регионе – нет.

Объявление

Город завален наркотиками?

Начальник регионального главка полиции Андрей Подолян с таким утверждением не согласен.

- Работа ведется, на сегодняшний день мы фиксируем хорошие результаты в целом по выявлению наркотиков и по линии сбыта. Я не могу сказать, что Барнаул завален наркотиками. У нас ситуация не лучше и не хуже, чем в остальных регионах, - рассказал полицейский.

В прошлом году полицейские накрыли группу наркоторговцев, в которую входили 17 человек. Каждому преступнику была отведена четкая роль. Они действовали на территории Ростовской области и девяти регионов Сибирского Федерального округа, в том числе Алтайского края.

Наркоторговцы обещают золотые горы за "легкую" работуФото: ОЛЕКСЮК Иван

- Участники сообщества распространяли синтетические наркотики и гашиш через интернет-магазины. Также они организовали подпольную лабораторию в одном из городов Кемеровской области по производству наркотических средств. При проведении мероприятий у них изъято 7 кг синтетических наркотиков, предназначенных для распространения. Уголовное дело было возбуждено по одной из самых тяжких статей Уголовного кодекса России – 210 - «Организация преступного сообщества». Дело было расследовано и направлено в суд, - сообщили в краевом управлении МВД.

Наркоторговцев могут отправить за решетку на срок до 20 лет и обязать выплатить многомиллионные штрафы. Кстати, с закладчиками – наркоторговцами низшего звена – тоже никто не церемонится. За распространение полагается от 4 до 8 лет лишения свободы, если кто-то решил раскидать «ромашку» с приятелем или подругой – это уже «по сговору», а значит более строгое наказание – 8-15 лет тюрьмы.