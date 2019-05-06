За чашкой чая: алтайский губернатор встретился с участниками войны

Сегодня в Алтайском крае проживает более 15 тысяч тружеников тыла и 899 участников Великой Отечественной войны. 6 мая губернатор Виктор Томенко посетил краевой госпиталь для ветеранов войны, который ежегодно принимает более 7 тысяч пациентов.

Со слезами на глазах

Проходящих лечение ветеранов накануне Дня Победы ждала большая концертная программа. Сначала студенты и волонтеры алтайского института культуры спели «Темную ночь», «Смуглянку», исполнили серию зажигательных русских-народных танцев. Несколько десятков ветеранов Великой Отечественной войны слушали знакомые до боли аккорды, некоторые подпевали. Затем волонтеры пригласили участников боевых действий и тружеников тыла на медленный танец. Отметился выступлением и ансамбль народного танца «Сибирь».

По прибытии губернатор Виктор Томенко поздравил ветеранов. Студенты запустили в небо красные шары, а после все присутствующие почтили минутой молчания тех участников битвы, которых уже нет среди нас…

Ветераны Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

- Мы всегда помнили и будем помнить подвиги солдат, решения военных начальников, самоотверженный труд тех, кто оставался в тылу и обеспечивал армию и всю страну теми средствами, чтобы победа стала возможна. Наша задача и задача сотрудников медучреждения - обеспечить комфортное лечение, своевременную помощь ветеранам войны. Мы ежегодно стараемся улучшить условия госпиталя, обновляем оборудование, чтобы пациенты хорошо себя чувствовали, а сегодня еще и волонтеры постараются устроить всем праздник, - сказал перед началом концерта губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Студенты алтайского института культурыФото: Олег УКЛАДОВ

Чаепитие с ветеранами

С некоторыми участниками боевых действий и осады Ленинграда члены правительства региона побеседовали отдельно - за чашкой чая. Перед ветеранами выступили дети из казачьего ансамбля «Услада», которые спели песни и прочитали стихи. Губернатор вручил ветеранам цветы и подарки.

Переехавшая из Ленинградской области в Алтайский край Тамара Ивлева отметила высококвалифицированную помощь сотрудников госпиталя, которые ежегодно помогают ей в лечении сосудов, а также назначают физиотерапию. Своими историями поделился и участник боевых действий, который воевал на 1,2 и 3 Украинском фронте.

- В 1941 году я попал в оккупированную немцами территорию в Курске. Спустя два года немцев начали выгонять, и я пошел в армию. Взяли меня со второго раза, потому что еще не было 18 лет. Я попал в зону обороны Москвы, мы копали окопы, жили в лесу, в палатках, отбивались, как могли. Затем меня направили под Киев, мы его освободили, потом в Белую Церковь, Могилев. Затем пошли освобождать Молдавию. За всю войну я перенес два ранения, одно – в висок, после этого лечился почти три месяца, - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Леонов.

Кстати

В 2018 году в Алтайский краевой госпиталь для ветеранов купили урологически-эндоскопический комплекс стоимостью 4,6 млн рублей, благодаря которому медучреждение единственное в крае освоило новую методику удаления аденомы предстательной железы больших размеров. А в конце этого года в госпитале планируют открыть вторую операционную.