60 кошек в одной квартире: животные ищут новых хозяев

В барнаульский приют для кошек «Шанс на жизнь» с просьбой о помощи обратилась женщина. В ее квартире сейчас живет не меньше 60 кошек.

Несколько лет назад неравнодушная жительница Барнаула стала забирать бездомных кошек к себе домой. Параллельно ей приходилось ухаживать за своей больной лежачей мамой, поэтому уследить за четвероногими она не смогла. За четыре года кошки расплодились, теперь в квартире живет больше 60 мурчащих пушистиков, половина из которых еще совсем котята.

Помочь животным взялся приют «Шанс на жизнь». Сейчас волонтеры собирают деньги на стерилизацию/кастрацию и вакцинацию животных. На все это необходимо около 80 тысяч рублей. После того, как кошкам сделают необходимые процедуры, им будут искать новых хозяев. Владелица приюта очень надеется на отклик неравнодушных барнаульцев, иначе животные могут остаться на улице.

- Деньги на стерилизацию собираем лично мы, это наша инициатива помочь кошкам. Мы их стерилизуем, привьем и будем искать новые семьи. Некоторых кошек уже начали стерилизовать, после процедуры они пока находятся у своей хозяйки. Мы не можем их забрать в приют, так как он переполнен. Пока никто не откликнулся, чтобы хоть кого-то забрать. Половина из них котята 3-4-месячные, - рассказывает владелица приюта «Шанс на жизнь» Юлия Шелковникова.

go_barnaul Кошки нуждаются в помощи

В надежде на помощь девушка разместила информацию о сборе средств в городском паблике. В комментариях барнаульцы принялись обсуждать сложившуюся ситуацию, мнения о которой разделились. Но некоторым удалось прийти к единому выводу – чтобы животные больше не оказывались на улице, им нужно помогать и общими усилиями находить заботливых хозяев.

- В таких ситуациях надо объединяться всем! Вместе мы сила! К сожалению, в нашем городе все приюты частные и битком забиты бездомышами. Каждый день поступают тяжело травмированные и больные, финансовых средств катастрофически не хватает! Помогите стерилизовать и пристроить пока еще целых и не больных животных. Когда они все окажутся на улице, будет уже страшнее картина и многие из них погибнут! Пока их можно спасти, - пишет в комментариях под постом жительница Барнаула Юлия.

Любого из питомцев на фотографиях барнаульцы могут забрать к себе навсегда либо взять на временную передержку. Если кто-то захочет помочь собрать деньги на вакцинацию и другие процедуры, то вся подробная информация есть на странице приюта «Шанс на жизнь» в инстаграме.

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации