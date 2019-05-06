2019-05-06T10:40:07+03:00
Общество

60 кошек в одной квартире: животные ищут новых хозяев

Их владелица больше не может содержать и кормить такую ораву
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: приют "Шанс на жизнь"Фото: приют "Шанс на жизнь"
Изменить размер текста:

В барнаульский приют для кошек «Шанс на жизнь» с просьбой о помощи обратилась женщина. В ее квартире сейчас живет не меньше 60 кошек.

Несколько лет назад неравнодушная жительница Барнаула стала забирать бездомных кошек к себе домой. Параллельно ей приходилось ухаживать за своей больной лежачей мамой, поэтому уследить за четвероногими она не смогла. За четыре года кошки расплодились, теперь в квартире живет больше 60 мурчащих пушистиков, половина из которых еще совсем котята.

Помочь животным взялся приют «Шанс на жизнь». Сейчас волонтеры собирают деньги на стерилизацию/кастрацию и вакцинацию животных. На все это необходимо около 80 тысяч рублей. После того, как кошкам сделают необходимые процедуры, им будут искать новых хозяев. Владелица приюта очень надеется на отклик неравнодушных барнаульцев, иначе животные могут остаться на улице.

- Деньги на стерилизацию собираем лично мы, это наша инициатива помочь кошкам. Мы их стерилизуем, привьем и будем искать новые семьи. Некоторых кошек уже начали стерилизовать, после процедуры они пока находятся у своей хозяйки. Мы не можем их забрать в приют, так как он переполнен. Пока никто не откликнулся, чтобы хоть кого-то забрать. Половина из них котята 3-4-месячные, - рассказывает владелица приюта «Шанс на жизнь» Юлия Шелковникова.

go_barnaulgo_barnaul
Кошки нуждаются в помощи
1743 отметок «Нравится»239 комментариевInstagram

В надежде на помощь девушка разместила информацию о сборе средств в городском паблике. В комментариях барнаульцы принялись обсуждать сложившуюся ситуацию, мнения о которой разделились. Но некоторым удалось прийти к единому выводу – чтобы животные больше не оказывались на улице, им нужно помогать и общими усилиями находить заботливых хозяев.

- В таких ситуациях надо объединяться всем! Вместе мы сила! К сожалению, в нашем городе все приюты частные и битком забиты бездомышами. Каждый день поступают тяжело травмированные и больные, финансовых средств катастрофически не хватает! Помогите стерилизовать и пристроить пока еще целых и не больных животных. Когда они все окажутся на улице, будет уже страшнее картина и многие из них погибнут! Пока их можно спасти, - пишет в комментариях под постом жительница Барнаула Юлия.

Любого из питомцев на фотографиях барнаульцы могут забрать к себе навсегда либо взять на временную передержку. Если кто-то захочет помочь собрать деньги на вакцинацию и другие процедуры, то вся подробная информация есть на странице приюта «Шанс на жизнь» в инстаграме.

Фото: Приют "Шанс на жизнь" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фото: Приют "Шанс на жизнь"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с итальянцами, французами, китайцами, американцами, бельгийцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
На Алтае будут судить 72-летнего мужчину за убийство жены
«Черные» лесорубы причинили ущерб в 2 млн рублей
Барнаулец угрожал взорвать гранату
Таксиста осудили за избиение подростков
«Селф» взял кредит на строительство художественного музея в Барнауле
Рубцовчанина обвиняют в изнасиловании бывшей жены
В Барнауле почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи завели дело на убийцу рубцовской «невесты»
«Битву хоров» в честь Дня Победы провели в Барнауле
Сборник стихов школьников и студентов выпустили в Барнауле
В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом
Барнаулец украл коляску у молодой мамы
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
9 мая в Барнауле пройдет гала-концерт фестиваля «Калина красная»
«Единая Россия» взяла на контроль анализ ситуации с неоказанием помощи пациенту в больнице Новоалтайска
В Алтайском крае в рамках акции «Лес Победы» высадят более 50 тысяч деревьев
В Рубцовске погасят Вечный огонь
Микробиологический ликбез: что вызывает порчу продуктов
Более 400 пожаров произошло в Алтайском крае за майские праздники
Барнаульское "Динамо" проиграло с разгромным счетом
ВТБ финансирует проект реконструкции Художественного музея Алтайского края
В Барнауле отключили светофоры на восьми участках
На Алтае 819 человек получат выплаты ко Дню Победы
На Алтае пройдет «Кубок Победы»
В Барнауле из-за подготовки к 9 мая ограничат движение
Жительница Барнаула приютила 61 кошку и оказалась под угрозой выселения