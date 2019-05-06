2019-05-06T05:40:06+03:00
Происшествия

Очевидцы: пожар на электростанции не могли потушить полтора часа

ЧП произошло в алтайском селе Николаевка
Иван ОЛЕКСЮК
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Пожар в селе Николаевка. Скриншот видео.Пожар в селе Николаевка. Скриншот видео.Фото: со страницы vk.com/incident_22
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В селе Николаевка Михайловского района загорелась электростанция. ЧП произошло в воскресенье, 5 мая, около 18.00. По словам очевидцев, горело масло и провода, из-за этого огонь не могли потушить почти полтора часа.

В Николаевке горела электростанция .Видео: Диас Копишев

- В тушении пожара участвовали две пожарные машины из нашего села, одна из района. Почему начался пожар пока не понятно, - рассказали местные жители в сообществе «Инцидент Барнаул».

Свидетели происшествия утверждают, что пожар на трансформаторе тушили сначала водой, а потом стали заливать пеной. Позже спасатели прокомментировали ЧП:

- Сообщение о возгорании поступило в 18.17. Время ликвидации 18:42. Для тушения пожара привлекались две автоцистерны, четыре человека. К счастью. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Ущерба для энергоснабжения населенных пунктов нет, - сообщили в краевом управлении МЧС.

Всего за минувший сутки в регионе произошло 26 техногенных пожаров – горели бани, заброшенные здания, опоры линий электропередач, заборы и кладбища. Вероятной причиной возгораний могли стать поджоги сухой травы. Также спасатели выезжали на сообщения о горящих жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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