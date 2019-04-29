Фотоподборка красивых танцовщиц

Ни дня без танца, ни минуты без восхищенных взглядов. Эти девушки завораживают своими движениями и мотивируют на занятия в хореографическом зале. В Международный день танца «Комсомолка» собрала самых красивых танцовщиц Барнаула.

София Нефедова

sofyanefedova София Нефедова

Девушка занимается бальными танцами с 6 лет. С основным составом школы-студии «Лариса» Соня дала десятки концертов на разных площадках в России и за рубежом. В жизни девушка много улыбается и заражает окружающих своим позитивным настроением.

Виола Горте

Жительница Барнаула танцует разные направления. А в одной из танцевальных школ города девушка преподает горячий стиль Twerk. Виола любит путешествовать и открывать для себя новое.

Анастасия Байдукова

nastyabaidukowa Анастасия Байдукова

Студентка факультета хореографии Алтайского государственного института культуры (АГИК). Очень интересная и загадочная танцовщица. Девушка любит современную хореографию и фотографироваться в разных образах.

Татьяна Кузнецова (Тамбовцева)

tambov_chik Татьяна Кузнецова

Барнаульская красавица является солисткой балета Алтайского государственного музыкального театра. Татьяна обожает танцевать и дарить зрителям свои положительные эмоции. Девушка не понаслышке знает, как в любом образе оставаться собой и приковывать взгляды не только со сцены.

Екатерина Старчикова

e_starchikova Екатерина Старчикова

Прошедшим летом девушка окончила хореографический факультет АГИК. В бальные танцы Катя влюбилась еще в детстве, а сейчас прививает эту любовь детям. Вместе со своим партнером девушка преподает и периодически сама выступает на разных площадках Барнаула.

Анна Казанина

anchi_west Настроение отличное и у меня всё хорошо:)

Эта девушка умудряется успешно совмещать все – учебу в институте, роль танцовщицы и хореографа. Аня преподает популярный стиль Vogue, и в Барнауле ее уже знают многие. Несмотря на молодой возраст, девушку можно назвать опытным педагогом и отличной танцовщицей.

Ксения Стешенко

k.kennyy Ксения Стешенко

Очень самобытная и очаровательная танцовщица. Ксюша любит концептуальные, интересные и нестандартные фото. Жительница Барнаула учится на последнем курсе факультета хореографии, танцует в пластических спектаклях и перфомансах и любит фотографировать.

Юлия Бахирева

juliabahito Танцуйте душой!

Солнечная девушка танцует и преподает Dancehall в Барнауле. Позитивные и женственные танцы Юлии заставляют улыбнуться и побуждают записаться на тренировку.

Анастасия Усатюк

anastazy.usatyuk Волшебство живёт внутри нас _____________________________ ЛИСТАЙ _____________________________ photographer: @sboykovakarina #usatyuk #barnaul #kazakhstan #beauty #photo

Жительница Барнаула преподает танцы и фитнес-программы. Анастасия пробует разные стили и образы. Девушка любит улыбаться и пишет мотивирующие посты в своем инстаграме.

Рената Хажмульдинова

_reenaaaaa_ Невероятно приятно В ТАНЦАХ

Девушка танцует Dancehall и преподает это направление детям и взрослым. Осенью Рената приняла участие в кастингах 5 сезона шоу «Танцы на ТНТ». Своим исполнением она смогла поразить судей и зрителей.