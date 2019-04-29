2019-04-29T13:13:29+03:00
Общество

Фотоподборка красивых танцовщиц

29 марта отмечается международный день танца
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ПавловФото: Алексей Павлов
Изменить размер текста:

Ни дня без танца, ни минуты без восхищенных взглядов. Эти девушки завораживают своими движениями и мотивируют на занятия в хореографическом зале. В Международный день танца «Комсомолка» собрала самых красивых танцовщиц Барнаула.

София Нефедова

sofyanefedovasofyanefedova
София Нефедова
287 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

Девушка занимается бальными танцами с 6 лет. С основным составом школы-студии «Лариса» Соня дала десятки концертов на разных площадках в России и за рубежом. В жизни девушка много улыбается и заражает окружающих своим позитивным настроением.

Виола Горте

violagorteviolagorte
mua: @mltsvaa photo: @karinasboykova
185 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Жительница Барнаула танцует разные направления. А в одной из танцевальных школ города девушка преподает горячий стиль Twerk. Виола любит путешествовать и открывать для себя новое.

Анастасия Байдукова

nastyabaidukowanastyabaidukowa
Анастасия Байдукова
241 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Студентка факультета хореографии Алтайского государственного института культуры (АГИК). Очень интересная и загадочная танцовщица. Девушка любит современную хореографию и фотографироваться в разных образах.

Татьяна Кузнецова (Тамбовцева)

tambov_chiktambov_chik
Татьяна Кузнецова
127 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Барнаульская красавица является солисткой балета Алтайского государственного музыкального театра. Татьяна обожает танцевать и дарить зрителям свои положительные эмоции. Девушка не понаслышке знает, как в любом образе оставаться собой и приковывать взгляды не только со сцены.

Екатерина Старчикова

e_starchikovae_starchikova
Екатерина Старчикова
404 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Прошедшим летом девушка окончила хореографический факультет АГИК. В бальные танцы Катя влюбилась еще в детстве, а сейчас прививает эту любовь детям. Вместе со своим партнером девушка преподает и периодически сама выступает на разных площадках Барнаула.

Анна Казанина

anchi_westanchi_west
Настроение отличное и у меня всё хорошо:)
372 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

Эта девушка умудряется успешно совмещать все – учебу в институте, роль танцовщицы и хореографа. Аня преподает популярный стиль Vogue, и в Барнауле ее уже знают многие. Несмотря на молодой возраст, девушку можно назвать опытным педагогом и отличной танцовщицей.

Ксения Стешенко

k.kennyyk.kennyy
Ксения Стешенко
158 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Очень самобытная и очаровательная танцовщица. Ксюша любит концептуальные, интересные и нестандартные фото. Жительница Барнаула учится на последнем курсе факультета хореографии, танцует в пластических спектаклях и перфомансах и любит фотографировать.

Юлия Бахирева

juliabahitojuliabahito
Танцуйте душой!
232 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

Солнечная девушка танцует и преподает Dancehall в Барнауле. Позитивные и женственные танцы Юлии заставляют улыбнуться и побуждают записаться на тренировку.

Анастасия Усатюк

anastazy.usatyukanastazy.usatyuk
Волшебство живёт внутри нас _____________________________ ЛИСТАЙ _____________________________ photographer: @sboykovakarina #usatyuk #barnaul #kazakhstan #beauty #photo
179 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Жительница Барнаула преподает танцы и фитнес-программы. Анастасия пробует разные стили и образы. Девушка любит улыбаться и пишет мотивирующие посты в своем инстаграме.

Рената Хажмульдинова

_reenaaaaa__reenaaaaa_
Невероятно приятно В ТАНЦАХ
583 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Девушка танцует Dancehall и преподает это направление детям и взрослым. Осенью Рената приняла участие в кастингах 5 сезона шоу «Танцы на ТНТ». Своим исполнением она смогла поразить судей и зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность
Экс-главсанврач страны и депутат Госдумы - почти всерьёз заявил об этом в беседе с обозревателем Александром Гамовым в газетной рубрике «Вопрос дня»
«Люди собирают ей деньги, а она покупает роллы»: маму больного ребенка уличили в роскоши
Жительница Бердска дала трогательное объявление, что ищет деньги на лекарства сыну. Благотворителям она предлагала помыть окна, многие откликнулись, но история обернулась скандалом
Новости 24
Рубцовчанка табуретом забила знакомого
Более 1500 фронтовиков, узников и блокадников получат подарки в честь Дня Победы
В Барнауле поезд наехал на меломана, но тот выжил
Почти 500 кг бельгийских груш уничтожили в Барнауле
На Алтае мужчина попытался заживо сжечь молодую супругу
Инспектора ГИБДД подозревают в мошенничестве
Барнаульцев приглашают на уборку Ленточного бора
На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда
Домушник оставил на месте преступления свою куртку, а ушел в сворованной
Барнаульский «Коммунальщик» проводит первый матч в Кубке России
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Троих пациентов доставили в Барнаул на вертолете
Свыше 700 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае
Десять бутылок коньяка украл житель Бийска
Участок улицы Гоголя перекроют на три дня
В Барнауле сбили девочку, полицейские ищут очевидцев
Парад судов пройдет в Барнауле
В Барнауле на улице Советской Армии перенесли остановку