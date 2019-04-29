Фотоподборка красивых танцовщиц
Ни дня без танца, ни минуты без восхищенных взглядов. Эти девушки завораживают своими движениями и мотивируют на занятия в хореографическом зале. В Международный день танца «Комсомолка» собрала самых красивых танцовщиц Барнаула.
София Нефедова
Девушка занимается бальными танцами с 6 лет. С основным составом школы-студии «Лариса» Соня дала десятки концертов на разных площадках в России и за рубежом. В жизни девушка много улыбается и заражает окружающих своим позитивным настроением.
Виола Горте
Жительница Барнаула танцует разные направления. А в одной из танцевальных школ города девушка преподает горячий стиль Twerk. Виола любит путешествовать и открывать для себя новое.
Анастасия Байдукова
Студентка факультета хореографии Алтайского государственного института культуры (АГИК). Очень интересная и загадочная танцовщица. Девушка любит современную хореографию и фотографироваться в разных образах.
Татьяна Кузнецова (Тамбовцева)
Барнаульская красавица является солисткой балета Алтайского государственного музыкального театра. Татьяна обожает танцевать и дарить зрителям свои положительные эмоции. Девушка не понаслышке знает, как в любом образе оставаться собой и приковывать взгляды не только со сцены.
Екатерина Старчикова
Прошедшим летом девушка окончила хореографический факультет АГИК. В бальные танцы Катя влюбилась еще в детстве, а сейчас прививает эту любовь детям. Вместе со своим партнером девушка преподает и периодически сама выступает на разных площадках Барнаула.
Анна Казанина
Эта девушка умудряется успешно совмещать все – учебу в институте, роль танцовщицы и хореографа. Аня преподает популярный стиль Vogue, и в Барнауле ее уже знают многие. Несмотря на молодой возраст, девушку можно назвать опытным педагогом и отличной танцовщицей.
Ксения Стешенко
Очень самобытная и очаровательная танцовщица. Ксюша любит концептуальные, интересные и нестандартные фото. Жительница Барнаула учится на последнем курсе факультета хореографии, танцует в пластических спектаклях и перфомансах и любит фотографировать.
Юлия Бахирева
Солнечная девушка танцует и преподает Dancehall в Барнауле. Позитивные и женственные танцы Юлии заставляют улыбнуться и побуждают записаться на тренировку.
Анастасия Усатюк
Жительница Барнаула преподает танцы и фитнес-программы. Анастасия пробует разные стили и образы. Девушка любит улыбаться и пишет мотивирующие посты в своем инстаграме.
Рената Хажмульдинова
Девушка танцует Dancehall и преподает это направление детям и взрослым. Осенью Рената приняла участие в кастингах 5 сезона шоу «Танцы на ТНТ». Своим исполнением она смогла поразить судей и зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU