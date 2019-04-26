Все беды от женщин: ВДВшник спрыгнул с третьего этажа ради сигарет

В Барнауле бывший вдвэшник выпрыгнул из окна третьего этажа, а все потому, что хотел курить, но оказался заперт в доме супругой, которая ушла на работу. Все произошло в Барнауле 24 апреля на улице Сухэ-Батора.

Как стало известно «КП», 42-летний мужчина был немного подшофе, поэтому когда не смог открыть дверь, решил вспомнить лихие годы службы и выпрыгнул из окна прямиком на старенький асфальт. Вот только парашют надеть забыл. Но наших такой малостью не остановить, отряхнувшись, он дошел до ларька и купил, что хотел, а потом вернулся домой. К счастью, карабкаться по стене не пришлось – дверь можно было открыть ключом снаружи.

Но, то ли алкоголь возымел действие, то ли подготовки в элитных войсках оказалось недостаточно, на следующее утро барнаулец встать с постели не смог. И дело было не в похмелье.

- В результате падения с третьего этажа на асфальт он получил сотрясение мозга, компрессионный перелом позвоночника, перелом руки и голени, - сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul».

А ещё говорят, что в армии ничего полезного для себя приобрести нельзя. А слабо со сломанным позвоночником, рукой и голенью сходить в магазин и вернуться домой на третий этаж?