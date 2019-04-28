"Сколько грехов – таков и кулич": Алтайские осужденные соревновались в пасхальной выпечке

Предпасхальные хлопоты не обошли стороной и места не столь отдаленные. 26 апреля в лечебно-исправительном учреждении №1 города Барнаула прошел конкурс мастерства по профессии «Кондитер».

Соревновались осужденные, обучающиеся в образовательном учреждении №274 ФСИН России. Конкурс приурочили к предстоящему празднику Светлой Пасхи. К участию допустили всего шестерых – лучших из группы.

Алтайские осужденные соревновались в пасхальной выпечкеФото: Яна КОРОЛЕВА

По заданию осужденные-кондитеры выпекали пасхальные куличи по традиционному рецепту – на основе бисквитного теста с изюмом. Каждый конкурсант сам заводил и месил тесто, выпекал и украшал свой кулич. При этом осужденным нужно было четко следовать технико-технологической карте.

- Постарались все, - отметил мастер производственного обучения Андрей Калугин. – Но у некоторых возникали сложности с тем, чтобы отделить желток от белка. У кого-то руки тряслись от волнения. Это всё сказалось на выпечке. Ведь помимо порядка технологического процесса должна быть душа, которую тоже необходимо вкладывать в приготовление блюда.

Алтайские осужденные соревновались в пасхальной выпечкеФото: Яна КОРОЛЕВА

Яркие ароматные куличи осужденные презентовали жюри, в состав которого вошли преподаватели училища. Особое внимание члены жюри обращали на то, пропекся ли кулич, как высоко поднялся, и, конечно, на оригинальность его украшения.

Подводя итоги, члены жюри даже шутили, мол, кто сколько грехов ты совершил – такой кулич и получился. Всё же, победитель был определен. Им стал Андрей Пиригланов. Второе место занял Олег Гуляев, третье – осужденный Даниил Беспалов. Авторов самых правильных куличей наградили почетными грамотами.

Андрей ПириглановФото: Яна КОРОЛЕВА