Как замариновать шашлык: вкусные рецепты от барнаульцев

Если в праздничные выходные хочется успеть сделать кучу дел, а потом еще и съездить на шашлыки, то барнаульцам не помешает рецепт на скорую руку от повара Александра Корлякова:

Понадобится: 300 г натертого лука, соль, перец, кориандр, чеснок (предварительно раздавить), свежие листы базилика и паприка.

Важно: Чтобы мясо получилось вкусным оно должно мариноваться не меньше трех часов!

Для заядлых зожников, которым привычнее есть курицу, но хочется «чего-то новенького» барнаульский спортсмен Алексей Алиевский советует «Курицу по-ямайски»:

Понадобится: 2 зубчика чеснока, оливковое масло, 2 столовые ложки сухого тимьяна и по чайной ложке: перца чили, молотой гвоздики, корицы, мускатного ореха, черного перца.

Важно: Этот рецепт рассчитан на 4 больших куриных окорочка с кожей. Их нужно надсечь ножом и натереть приготовленной смесью. Вкуснее всего мясо получится, если его оставить мариноваться на всю ночь.

А вот для барнаульского студента Толегена Ныгыметжанова приготовление мяса на природе стало настоящей семейной традицией. Каждый год на майские праздники он уезжает в родной Казахстан, чтобы в большой компании родных пожарить вкусный шашлык. Рецепт от Толегена:

На 7 кг мяса понадобится: 40 мл уксуса, банка аджики, полбанки горчицы, 4 луковицы, литр минералки, соль и перец. Оставить мариноваться на 5 часов.

Важно: Из-за газа и уксуса мясо маринуется быстрее и становится мягче. Еще очень важно во время жарки поливать мясо водой с лимонным соком.

Для тех, кто не сможет поехать на пикник в выходные или просто захочет вкусно приготовить мясо в домашней духовке, рецепт вкусных ребрышек в медово-горчичном маринаде от «Комсомолки»:

Понадобится: 500 г свиных ребер, 2 столовые ложки горчицы, чайная ложка паприки, 2 столовые ложки жидкого меда, 3 зубчика чеснока, 4 столовые ложки растительного или оливкового масла и соль по вкусу (или соевый соус).

Важно: вкуснее всего ребрышки получатся, если их оставить мариноваться в холодильнике на ночь. А после выпекать при температуре 180 градусов около 40 минут.