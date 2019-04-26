"Задыхаемся от "нечисти"! Жители Тальменки страдают от зловония с полей фильтрации

Жители райцентра Тальменка, которая находится между Барнаулом и Новосибирском, жалуются на невыносимые условия проживания рядом с полями фильтрации (это участок земли, куда сливают канализационные и сточные воды). Ранее они были предусмотрены всего для нескольких зданий и вполне справлялись с этой задачей, но сейчас туда сливают отходы со всего села, в котором проживают свыше 20 тысяч человек.

Свалка

В 1965 году в Тальменке ввели в эксплуатацию школу-интернат и 48-квартирный дом.

- Для этих двух объектов построили поля фильтрации по типовому проекту, в котором были выдержаны все необходимые нормы, - рассказывает старожил Тальменки Валентина Калиниченко. – Спустя десять лет начал свою работу комплекс дома престарелых. В итоге эти три здания были подключены к канализационно-насосным станциям и коллекторам на поля фильтрации, работа с жидкими бытовыми отходами была отлажена.

Мусор в Тальменке .Василий Кузнецов/Одноклассники

По словам собеседницы, это продолжалось достаточно долгое время. Со временем рядом был построен еще один 22-квартирный дом, школа-интернат закрылась, а в доме престарелых стало меньше проживающих.

- Проблемы начались несколько лет назад, когда большие поля фильтрации, которые обслуживали поселок, начали закрываться. А отходы решили скидывать на более мелкие поля фильтрации, которые не предназначены для такого объема отходов. Сейчас сюда свозят ТБО и ЖБО (твердые и жидкие бытовые отходы - прим. ред.) со всего поселка, а ведь у нас сейчас проживают свыше 20 тысяч человек! - рассказывает женщина. - Каждый день мы наблюдаем, как десятки машин едут в поля и сливают там "нечисть". Мы даже считали, в некоторые дни только до обеда проезжают 60-80 машин. На полях после схода снега валяется строительный мусор, банки, бутылки, дохлые кошки и свиньи. Смотреть страшно, а ведь это находится в 15-200 метров от домов, где живут люди!

Здоровье

Соответственно, от полей фильтрации стали по всей округе разноситься зловония. Это негативным образом сказалось на здоровье пожилых людей, которые живут в большинстве квартир двух рядом стоящих домов.

- Если есть ветер, то окна вообще открыть невозможно – зловония пропитали всю квартиру и вещи. Стоит вдохнуть, как потом целый день тошнит, болит голова. Постельное белье, вещи уже нельзя избавить от этого въевшегося запаха даже порошком и кондиционером, - рассказывает женщина. – Люди болеть стали. У кого-то хронические заболевания обостряются, у некоторых диагностируют рак, хотя люди вели здоровый образ жизни. Не факт, что именно от нечистот. Но ведь неизвестно, чем мы дышим от этого заразного гнилого болота и как это влияет на организм.

Просят жители этих двух домов только об одном – разработать и утвердить еще несколько полей фильтрации вблизи Тальменки, чтобы спокойно жить без этого ядовитого запаха.

Будущее

Вместе с тем компетентные в этом вопросе региональные ведомства проблемы не видят.

- По информации Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, на границе ближайшей жилой зоны (улица Учительская и поселок Боровой) превышение содержания аммиака и сероводорода в атмосферном воздухе не установлено, - ответили жителям Тальменки в Минприроды Алтайского края. Там же и пояснили, что согласно официальным данным Росреестра, на данных землях разрешено размещать и эксплуатировать поля фильтрации.

Валерий Орлов

Вместе с тем, власти Тальменки не исключают возможного оборудования нового полигона.

- Вопрос о переносе полей фильтрации в районе улицы Учительская неоднократно рассматривался. Участков для их размещения полей в поселке не имеется. Проводится предварительное согласование о размещении полигона ТБО и полей фильтрации на участке 3,2 км от поселка по направлению села Анисимово. При положительных результатах экспертизы возможно строительство полигонов с 2021 года, - ответил на запрос Валентины Калиниченко глава поссовета Юрий Одиноков.

А пока вопрос с новым полигонов решается, за полями фильтрации следит ООО УК «КЖКХ», которое обслуживает Тальменку. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду была разработана дорожная карта. Согласно ей, уже в мае там начнется отсыпка существующих полей и перенос канализационной выпускной камеры. Это отдалит дома от слива стоков и поможет избежать прорыва дамбы. В следующем году там планируется восстановить все клетки полей фильтрации на 100%, посадить по периметру сирень и другие кустарники.

Судя по фотографиям, никакая работа на полях еще не началась – всюду валяется мусор. Остается надеется, что ситуация от которой страдают люди, в ближайшее время решится.