Ах, какой же мужчина: качок, спецназовец и бизнесмен

В профессиональный спорт житель Бийска Артем Андреев пришел всего 1,5 года назад, но мотивирующие результаты не заставили себя ждать. В свои 29 лет мужчина уже успел завоевать титул сильнейшего бодибилдера России. О том, как научиться побеждать, бийский спортсмен рассказал «Комсомолке».

Из футболиста в бодибилдеры

Заниматься спортом Артем Андреев начал с самого детства. Это был и хоккей, и бокс, но больше всего бийчанину полюбился футбол. В общей сложности он прозанимался им 10 лет в том числе 1,5 года успел поиграть и в Америке.

- Я ездил туда по студенческой визе, когда она кончилась, мне ее не смогли продлить, пришлось возвращаться в Россию. Потом я пошел в армию, отслужил в спецназе, а дальше начал заниматься своей карьерой, ушел в бизнес, - вспоминает Артем. Сейчас в Бийске у него собственный цех по заготовке ягод и грибов.

Артем Андреев слеваФото: из личного архива героя(ев) публикации

Тренажерный зал стал образом жизни бийчанина, но поначалу мужчина и не планировал заниматься этим профессионально. Как-то раз, посмотрев на своего друга на соревнованиях, Артем вдруг изменил свои цели:

- Когда я посмотрел на Пашу Стребкова, своего друга, то был поражен, какой он Аполлон. Он стал для меня примером для подражания, и я захотел тоже попробовать выступить.

Гражданский командир

В 2016 году Артем познакомился со своим будущим тренером Денисом Капустиным, президентом Федерации бодибилдинга Алтайского края. И только с 2017 года решился начать серьезно заниматься и выступать. К знаменитому тренеру Артем ездит из Бийска в Барнаул, говорит, стать лучшим можно только у такого наставника.

- Он считается одним из лучших тренеров в Европе, поэтому если есть временные и финансовые возможности, то готовиться нужно только с таким тренером. У Дениса по всему миру спортсмены. Для меня он стал не только другом, но и гражданским командиром, я ему очень благодарен, - подчеркивает бийский спортсмен.

Бийчанин (справа) с тренеров Денисом КапустинымФото: из личного архива героя(ев) публикации

Артем стал выступать с 2018 года и за все это время он занимал только призовые места. А в апреле уже этого года бийчанин стал обладателем Кубка России по бодибилдингу. Но главной наградой для мужчины стало присвоение звания мастера спорта.

Кубки и кубики требуют жертв

Быть победителем непросто. На подготовку приходится тратить много времени и средств. Как рассказывает Артем, полсезона стоит 500 тыс. рублей. Да и нервов за время подготовки приходится тратить немало.

- Когда я готовлюсь, то отстраняюсь полностью от работы. От определенных диет, конечно, становлюсь нервным, но стараюсь сдерживать себя. Если сильно хочется покричать, делаю это в машине, пока никто не слышит, - смеясь рассказывает мужчина.

Бийчанину на какое-то время приходится оставлять без внимания друзей и свою девушку Дашу. Но близкие относятся к этому с пониманием и поддерживают Артема.

Питание – еще одна проблема в период подготовки. Есть нужно минимум 6 раз в день и строго «как тренер прописал». Например, в период «массанабора» мужчине приходится в день съедать до двух килограммов каши и 15 яиц (из них только в двух оставляет желток) и большое количество мяса. Спортсмен рассказывает, что на кухню не допускает никого, все готовит сам.

По словам бийчанина, бодибилдинг - это умный спорт, поэтому не стоит забывать и про свое здоровье. Вместе с тренером и врачами Артем следит за анализами и соблюдает все рекомендации специалистов.

Амбициозные планы

В ближайшее время Артем планирует переехать в Барнаул, чтобы было удобнее тренироваться. Также бийский спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом и планирует выступать за пределами России. Уже в сентябре Артем поедет в Испанию на «Арнольд Классик», а после в составе сборной Алтайского края отправится на чемпионат мира.