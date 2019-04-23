Зарплата 1,5 тыс долларов в неделю: невероятные приключения наших в Австралии

Александр Ядаринкин родился в Барнауле. После окончания новосибирского вуза переехал в Австралию, получил там два высших образования и основал свой бизнес. Корреспондент «Комсомолки» поинтересовалась у Александра о жизни на далеком континенте, её плюсах и минусах.

Почему именно Австралия?

По словам Александра, когда ему исполнилось 20 лет, он начал изучать английский язык. Далее решил получить образование за границей, и из нескольких англоязычных стран выбрал Австралию: там много солнца, океан и интересные животные.

В австралийском университете он получил экономическое и юридическое образование. Затем открыл свою фирму, получил лицензию и работает официальным миграционным агентом: помогает желающим переехать в Австралию. Кроме того, его компания занимается обучением иностранных студентов в государственных университетах и школами английского языка, которых более 100 в разных странах мира.

О ценах

Австралийская валюта – доллар. Но его курс ниже, чем американского – один доллар равен 45 российским рублям.

В Австралии все относительно дорого. Обучение в университете по программе бакалавриата, к примеру, - от 22-23 тыс. австралийских долларов в год, магистратуры – от 25 тыс. долларов в год. Здесь же стоит отметить, что статусом университета обладают лишь государственные учебные заведения. Всего в стране их более 40-ка. Как и везде, некоторые студенты могут претендовать на стипендии, гранты и скидки.

На время обучения студент может снять дом или квартиру. Стоимость арендной платы зависит от города.

- Если это Сидней или Мельбурн, обучение и вообще проживание здесь дорогое. Комнату можно снять за 200-250 австралийских долларов в неделю. Это примерно 50 тысяч рублей в месяц. Если снимать квартиру для семьи в Сиднее, скажем трехкомнатную, то будет около 700 австралийских долларов в неделю. Если рассматривать другие города Австралии, такие как Аделаида или Брисбен, то проживание обойдется дешевле как для семьи, так и для студента. Можно снять за 200 долларов, - рассказал Александр.

Покупка недвижимости в Сиднее обойдется приезжему примерно в 950 тыс. долларов, в Аделаиде хороший дом стоит около 500 тыс. долларов или более 22 млн рублей.

Что касается продуктов, то потребительская корзина австралийца не отличается от корзины жителя России.

- Здесь есть всё: начиная от гречки, заканчивая творогом, сметаной, кефиром. Все, что любой человек может купить в России, он может купить и в Австралии. Обычно стоимость продуктов на одного человека – около 800 долларов в месяц, то есть 32 тысячи рублей; для семьи – полторы тысячи долларов в месяц, то есть примерно 75 тысяч рублей. Но не нужно забывать, что средняя зарплата, к примеру, в Сиднее, у одного человека в неделю – полторы тысячи австралийских долларов, - добавил собеседник.

О путешествиях

Если вы из Барнаула и решили отправиться в путешествие в Австралию, то приготовьтесь к тому, что поездка окажется весьма затратной. По мнению Александра, необходимо мониторить билеты на самолет и следить, в какой сезон они дешевле. И не забывайте, что в Австралии все наоборот: если в северном полушарии, Барнауле, наступила зима, то в южном полушарии – лето.

- Лететь желательно на рейсе китайских авиалиний через Новосибирск, потому что это будет дешевле. Туда-обратно можно слетать примерно за 50 тысяч рублей, это цена на билеты для одного человека. Если путешествовать скромно и экономно, то человеку понадобится минимум 3500-4000 долларов, то есть 170-200 тысяч рублей. Также можно сэкономить, если отправиться в путешествие с турами от компаний, - пояснил Александр.

Об удивительном и раздражающем

Как и в любой стране, в Австралии есть то, что удивляет и приводит в восторг, и то, что раздражает или отталкивает. Из раздражительных моментов Александр отметил медлительность и бюрократию. Например, он рассказал, что, когда хотел получить гражданство, документы рассматривали 21 месяц (!). Еще одним минусом он назвал медленный интернет, несмотря на то, что Австралия занимает первые места в рейтингах по всему миру.

И о приятном. Австралийцы очень легко относятся к жизни. Как сказал Александр, даже если приезжий человек хмурится, то со временем он научится радоваться каждому дню. Отличаются жители страны и чувством свободы: каждый имеет свое мнение и делает, что хочет (в рамках закона, конечно). В-третьих, Австралия очень трепетно относится к культуре и развлечениям.

- Австралия молодая страна. Она будто пытается наверстать упущенное и привезти к себе все то, что есть в Европе, США, где-то в Азии: здесь проходит очень много музыкальных фестивалей, есть множество современных картинных галерей, музеев, приезжает огромное количество артистов, и правительство Австралии это очень поддерживает, - пояснил барнаулец.

На четвертом месте «удивительного» рейтинга – флора, фауна и климат. По словам Александра, Австралия - это другая планета: могучие эвкалипты, солнце, встающее на другой стороне, машины, двигающиеся по левой стороне дороги.

Еще один момент, который удивляет Александра, - способность быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

- Если в XX веке Австралия была индустриальной страной, то в XXI веке страна поняла, что на производстве далеко «не уехать». Она быстро переориентировалась на туризм, предоставление услуг образования, то есть, на такие вещи, которые не связаны с производством. Сейчас, например, отрасль образования приносит стране около 32 миллиардов долларов в год и занимает одну из самых первых строчек в стране, - рассказал уроженец Барнаула.

Советы бывалого

Пять мест в Австралии от Александра Ядаринкина, где должен побывать каждый турист:

Символ континента - Сиднейский оперный театр;

Большой карьерный риф;

Скалы 12 апостолов;

Центр Австралии - Alice Springs;

Пятым пунктом Александр назвал дорожное путешествие. По его мнению, неважно, откуда и куда будет вести дорога, но каждый турист должен проехаться по Австралии.