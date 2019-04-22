2019-04-22T09:26:18+03:00
Общество

Бело-синие ночи: В «Comedy Club» обсмеяли реп-гимн Барнаулу

А Павел Воля передал горожанам большой привет [видео]
Дарья САВЕНКО
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Скриншот программы "Comedy Club" на ТНТСкриншот программы "Comedy Club" на ТНТ
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Барнаул вновь засветился в эфире телеканала ТНТ. На этот раз столицу Алтайского края упомянули в выпуске «Comedy Club» от 19 апреля. Номер резидента Жени Синякова был посвящен малоизвестным реп-гимнам некоторых городов нашей необъятной страны.

В студии включили трек неизвестного барнаульского дуэта «Шурик и А.Д.» Начинается он с повторения слова «Барнаул». После двух куплетов, когда все в принципе поняли, что песня о Барнауле, начинаются наконец-то связные между собой слова. Полностью трек зале не включали, но Синяков выделил одну строчку, где говорится, что «Барнаул – это бело-синие ночи».

Про Барнаул Камеди Клаб, 15 сезон, 9 выпуск.Автор: ТНТ

- Это видимо, как в Питере, но только еще и бухой. Да-да, Джиган, оказывается, есть песни хуже, чем у тебя, - сказал юморист, обращаясь к рэп-исполнителю.

В конце программы бессменный ведущий «Comedy Club» Павел Воля передал привет всем городам, о которых упомянули в сюжете, но самый большой привет он отправил жителям Барнаула.

Первую «громкую славу» на телевидении столица Алтайского края получил в 2011 после песни о «Светской львице» из Барнаула. Ее презентовала в «Comedy club» группа USB. Тогда только ленивые не обсуждал, как в глазах москвичей выглядят девушки из небольших городов. Одни – обижались, а другие наоборот – смеялись. Мы не будем приводить текст полностью, но напомним некоторые строчки:

«Из занавески сшила себе юбку,

В гардеробе профкома стырила куртку,

Надела сережки из чистой пластмассы

И вышла в массы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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