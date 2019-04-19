Барнаульские студенты открыли первый онлайн секонд-хенд на Алтае

Восемь инициативных второкурсников РАНХиГС подсмотрели идею у московских коллег и решились попробовать создать подобный проект в Алтайском крае.

- В сентябре наш преподаватель Наталья Торагшова предложила поучаствовать в программе «Всероссийских акселератов социальных инициатив Raise». Мы начали думать, что же можно сделать. И наткнулись на такую идею в Москве. Поняли, что у нас в принципе интернет секонд-хендов нет в крае. И решили, что будем первыми, и это будет востребовано, - рассказывает Алина Эрмиш, одна из участниц проекта.

Так студенты экономического факультета создали социальный интернет-магазин «Алтайский Валли». Благодаря акциям, которые ребята устраивали в институте, им удалось собрать больше 600 вещей. Принимали не всё. Например, нижнее белье и чулочно-носочные изделия не входили в собираемый список. А вот одежду с пятнами брали, потом разрезали на кусочки и проводили мастер-классы с детьми.

Фото: скриншот с сайта

Каждая годная вещь прошла несколько стадий обработки, прежде чем попасть в онлайн-каталог. Сначала их сортировали на складе, потом обрабатывали в прачечной и снова раскладывали, упаковывали, присваивали коды и выкладывали на сайт.

- На данный момент покупателями стали две семьи - из Барнаула и Тальменского района, которые купили 10 вещей, - говорит Алина.

Средняя цена вещи – 150 рублей, а самая дорогая стоит 300 рублей. Большая часть денег от такого социального предпринимательства уходит у ребят на доставку и обработку товара. Около 5% оставшегося дохода они пускают на развитие проекта - доработку сайта и хорошую упаковку.

Средняя цена вещи – 150 рублей, а самая дорогая стоит 300 рублейФото: из личного архива героя(ев) публикации

Одежду в онлайн секонд-хенде может купить каждый желающий, но в приоритете у юных предпринимателей многодетные и малоимущие семьи, те, кому эти вещи действительно нужны.

Студенты планируют расширять масштабы и выходить за пределы края. Уже на следующей неделе второкурсники представят свой проект на конкурсе в Москве. Там соберутся молодые предприниматели из 40 регионов России.