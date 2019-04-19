«Зеленый платок» Вербного воскресенья: что можно и нельзя делать

21 апреля церковные колокола запоют в честь Вербного воскресенья. Это один из самых важных православных праздников, который отмечается за неделю перед Пасхой.

Отложите хлопоты

- Вечером в субботу храм облачается в зеленое, священники выходят в зеленых одеждах, многие прихожанки повязывают зеленые платки, – рассказывает Анатолий Бочкар, настоятель храма Спиридона Тримифунтского в селе Санниково Первомайского района. - В православии этот весенний цвет - символ вечной жизни, плодородия, единения с Богом. Когда в Иерусалиме встречали Спасителя, люди держали в руках зеленые пальмовые ветви. У нас в этот день люди идут в храм с веточками вербы. Эти веточки красноватого цвета, начинающие цвести, одновременно напоминают и о страданиях Христа, и о его воскресении.

В Вербное воскресенье, по словам церковнослужителя, стоит отложить будничные заботы и хлопоты, сходить в Храм и порадоваться празднику среди горящих свечей икон и вербных веточек. Вербу, освященную в храме, можно хранить у икон до следующего года.

Веточки для здоровья и удачи

- По народным поверьям, верба обладает могучей силой, - рассказывает фольклорист Наталья Васильева. - Считалось, что веточки, освященные в храме, защишают от хвори, бесов и сглаза, приносят в дом радость, здоровье, плодородие.

По словам фольклориста, многие люди, веря в эту силу, даже жевали почки освященной вербочки, чтобы оградить себя от недомоганий и порчи.

- Наши предки также верили, что это принесет успех во всех начинаниях, - говорит собеседница.

Заветные вербные почки также заваривали для умывания (считалось, вода целебная), некоторые хозяйки запекали их в сладкие булочки и пироги как сюрприз.

Еду на стол в Вербное воскресенье готовят накануне. В этот день постящимся разрешается рыба, также можно выпить в честь праздника бокал красного вина

Мысли долетят до любимого

- Влюбленные девушки этот день ждали с трепетом, - рассказывает Наталья Васильева. - В Вербное воскресенье они просили у высших сил привлечь внимание суженого. Считалось, что в этот заветный день достаточно было просто подумать об избраннике или избраннице, и как бы далеко человек не находился, он уловит сердечные мысли, почувствует, что о нем думают или грустят.

Исследовательница народных обрядов советует: в этот день стоит желать самого лучшего всем людям - и близким, и дальним.

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