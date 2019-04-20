В этот вечер «Шишковка» превратилась в театр: как в Барнауле прошла «Библионочь-2019»

Конец рабочей недели для барнаульцев прошел увлекательно и очень культурно. 19 апреля в городе прошла «Библионочь», главной культурной площадкой стала библиотека имени Шишкова.

В 2019 году акция состоялась под заглавием «Сон в Библионочь» и была посвящена Году театра. Для Барнаула это мероприятие не в новинку, но организаторам в очередной раз удалось удивить жителей города.

Библиотека превратилась в театрФото: Олег УКЛАДОВ

Уже на входе многие барнаульцы оформили читательские билеты с тематическим дизайном и приняли участие в розыгрыше. Счастливчики выиграли билеты в парк развлечений и алтайские театры.

В этот день жители города также узнали много нового и интересного. Например, им рассказали о Шекспире на двух языках (русском и английском) и включили сонеты на языке оригинала. Не обошлось и без интеллектуальных игр, викторин и квестов, в которых с большим воодушевлением участвовали как дети, так и взрослые.

Все принимали участие в мастер-классахФото: Олег УКЛАДОВ

Традиционно в «Шишковке» были организованы и площадки с мастер-классами. Барнаульцы играли в настольные игры, писали пером, мастерили театральные маски и кукол, а также весело танцевали старинные танцы.

Самые смелые жители города смогли попробовать себя в роли артистов. Они приняли участие в поэтическом экспромте и изучили составляющие актерского мастерства.

На «Библионочи» для барнаульцев также выступили творческие коллективы региона. А местный коллекционер включил для жителей города старинные пластинки на граммофоне и патефоне.

Слушали музыку на пластинкахФото: Олег УКЛАДОВ

Каждый желающий в этот вечер также смог прогуляться по книгохранилищу, получить сувениры за выполнение интересных заданий и сделать памятное фото в шикарной фотозоне.

После прохождения всех тематических площадок и конкурсов жители Барнаула оставляли свои памятные отзыва на специальной доске. Все единогласно были в восторге.

- Да будет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке! Молодцы! Здорово! Библиотекари - на высшем уровне! Так держать! - написала свою благодарность одна из жительниц Барнаула.

Доска отзывовФото: Олег УКЛАДОВ

Писали перомФото: Олег УКЛАДОВ

Дети были в восторгеФото: Олег УКЛАДОВ

Экскурсия в книгохранилищеФото: Олег УКЛАДОВ

Обновленная "Шишковка"Фото: Олег УКЛАДОВ

Потрясающая фотозонаФото: Олег УКЛАДОВ