В этот вечер «Шишковка» превратилась в театр: как в Барнауле прошла «Библионочь-2019»
Конец рабочей недели для барнаульцев прошел увлекательно и очень культурно. 19 апреля в городе прошла «Библионочь», главной культурной площадкой стала библиотека имени Шишкова.
В 2019 году акция состоялась под заглавием «Сон в Библионочь» и была посвящена Году театра. Для Барнаула это мероприятие не в новинку, но организаторам в очередной раз удалось удивить жителей города.
Библиотека превратилась в театрФото: Олег УКЛАДОВ
Уже на входе многие барнаульцы оформили читательские билеты с тематическим дизайном и приняли участие в розыгрыше. Счастливчики выиграли билеты в парк развлечений и алтайские театры.
В этот день жители города также узнали много нового и интересного. Например, им рассказали о Шекспире на двух языках (русском и английском) и включили сонеты на языке оригинала. Не обошлось и без интеллектуальных игр, викторин и квестов, в которых с большим воодушевлением участвовали как дети, так и взрослые.
Все принимали участие в мастер-классахФото: Олег УКЛАДОВ
Традиционно в «Шишковке» были организованы и площадки с мастер-классами. Барнаульцы играли в настольные игры, писали пером, мастерили театральные маски и кукол, а также весело танцевали старинные танцы.
Самые смелые жители города смогли попробовать себя в роли артистов. Они приняли участие в поэтическом экспромте и изучили составляющие актерского мастерства.
На «Библионочи» для барнаульцев также выступили творческие коллективы региона. А местный коллекционер включил для жителей города старинные пластинки на граммофоне и патефоне.
Слушали музыку на пластинкахФото: Олег УКЛАДОВ
Каждый желающий в этот вечер также смог прогуляться по книгохранилищу, получить сувениры за выполнение интересных заданий и сделать памятное фото в шикарной фотозоне.
После прохождения всех тематических площадок и конкурсов жители Барнаула оставляли свои памятные отзыва на специальной доске. Все единогласно были в восторге.
- Да будет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке! Молодцы! Здорово! Библиотекари - на высшем уровне! Так держать! - написала свою благодарность одна из жительниц Барнаула.
Доска отзывовФото: Олег УКЛАДОВ
Мастер-классыФото: Олег УКЛАДОВ
Писали перомФото: Олег УКЛАДОВ
Дети были в восторгеФото: Олег УКЛАДОВ
ЭкскурсияФото: Олег УКЛАДОВ
КнигохранилищеФото: Олег УКЛАДОВ
Экскурсия в книгохранилищеФото: Олег УКЛАДОВ
Обновленная "Шишковка"Фото: Олег УКЛАДОВ
Потрясающая фотозонаФото: Олег УКЛАДОВ
КнигиФото: Олег УКЛАДОВ
Выступление для барнаульцевФото: Олег УКЛАДОВ
ИСТОЧНИК KP.RU