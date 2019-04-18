В Барнауле прошел фестиваль русского языка для иностранных студентов

В Барнауле состоялся фестиваль русского языка для иностранных студентов «На языке дружбы». Он прошел в краевой столице 17 и 18 апреля. В этом году он объединил более 300 иностранных студентов с разных факультетов в техническом, педагогическом, классическом, медицинском университетах и юридическом институте.

В рамках фестиваля прошла конференция, в которой приняли участие представители вузов из Монголии и Китая. Первый день фестиваля был посвящен научно-практической работе иностранных студентов. Участники обмениваются знаниями, презентуют свои практические исследования и доклады на темы развития образования, культуры, туризма и экономических отношений стран.

Работа конференции прошла на нескольких площадках: «Язык, литература, культура: современные аспекты исследования», «Русский язык в международной коммуникации», «Социально-экономические аспекты взаимодействия стран в условиях современного мира» и «Теоретические и прикладные аспекты технических наук».