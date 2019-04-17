2019-04-17T13:06:10+03:00
Общество

Трансформация тел: участники фитнес-проекта худели семьями

Некоторые финалисты скинули по 25 кг
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Андрей и Ольга ЖуковскиеАндрей и Ольга ЖуковскиеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле прошел финал «Сибирской трансформации». Это проект, в котором участвовали желающие похудеть. На сцену вышли 70 похорошевших барнаульцев, которые искренне удивили публику своими результатами.

Проект вели ведущие барнаульские тренеры. На протяжении 11 недель свое тело и жизнь менял 121 человек. Кстати, один из них участвовал дистанционно из Москвы. До финала, который состоялся 15 апреля, дошли только 70 – те, кому удалось победить самого себя.

Мужчины и женщины возрастом от 18 до 52 лет на протяжении трех месяцев не пропускали ни одной тренировки и строго соблюдали все советы своих наставников. Участники выступали как в категориях для любителей, в которых они просто худели, так и профессиональных – «фитнес-бикини» у женщин и «пляжный бодибилдинг» у мужчин. Своими результатами участники смогли поразить не только себя, но и своих наставников.

На протяжении 11 недель свое тело и жизнь менял 121 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

На протяжении 11 недель свое тело и жизнь менял 121 человекФото: Олег УКЛАДОВ

- По количеству людей это было сравнимо с чемпионатом Алтайского края по бодибилдингу. Результаты нужно было видеть до и после, это колоссальная трансформация людей. Каждый из участников потерял от 9 до 25 кг. Те, кто выступал в профессиональных категориях, выдали результаты не хуже, чем на оригинальных соревнованиях, - говорит Илья Мукин, тренер и один из наставников проекта.

В «Сибирской трансформации» меняли себя к лучшему и две семейные пары. Андрей Жуковский, который во втором сезоне выиграл в возрастной категории 35+, в этот раз участвовал вместе с женой Ольгой. Под руководством тренера Александра Барбашина Андрей занял 3 место в категории «пляжный бодибилдинг», а Ольга похудела на 9 кг.

- Из-за травмы я начал тренироваться позже остальных, но все равно своим результатом доволен. Буду продолжать выступать, но уже не в рамках проекта. У жены главная задача была улучшить свою форму и справиться со своей любовью к сладкому. Но по факту нас участвовало четверо. Дети вместе с нами начали питаться по-новому, перестали покупать какие-то вредные продукты. Так что трансформация пошла на пользу всем и вместе было легче, - делится Андрей Жуковский.

А вот в паре Анны и Александра Дайбовых случилось наоборот. Заразительный пример девушка подала своему возлюбленному еще в начале их отношений.

Анна и Александр Дайбовы Фото: Олег УКЛАДОВ

Анна и Александр ДайбовыФото: Олег УКЛАДОВ

- Я занимаюсь уже 3 года, супруг пошел чуть позже, он раньше весил 120 кг. Еще до проекта Саша сбросил 27 кг, а я 8. Участвовать решили вместе, потому что мы - семья, важна поддержка друг друга. На проекте я подсушилась и выступила в категории «фитнес-бикини», а Саша сбросил еще 9 кг, - рассказывает Анна Дайбова.

Девушка не заняла призового места, но учла все свои ошибки и в дальнейшем планирует выступать еще, а Александр теперь готовится к соревнованиям по жиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам
Тухлые яйца в дымоходе - это по большей степени байки, есть и более прозаичные способы свести все усилия по ремонту к нулю
Новости 24
Справедливороссы определили лауреатов конкурса по благоустройству мемориалов Славы
Виктор Томенко раскритиковал чиновников из-за пожароопасных ситуаций
Общегородской субботник могут отменить в Барнауле
В Камне-на-Оби сгорел гараж с автомобилем и мотоциклом
В Барнауле трамваям «расчистят» дорогу камерами
ВТБ входит в состав учредителей «Цифровой экономики»
В Барнауле открылось Первенство Сибири по боксу среди юношей 13 -14 лет
Продукция алтайской торговой марки «Модест» может исчезнуть с прилавков
Барнаульцев приглашают на прием к участковым
В АлтГТУ подготовят специалистов самых востребованных вакансий
Житель Заринска получил за поджоги 3,5 года строгого режима
Женщина нашла работу и потеряла 137 тысяч рублей
Погода в Барнауле на 17 апреля 2019 года: дождь и ветер
Новый вид награды появится в Алтайском крае
Лихачу на BMW за смерть троих людей дали 8,5 лет колонии-поселения
В Барнауле начнут работу автобусы садоводческих маршрутов
На Алтае нашли сальмонеллы в кормовом горохе
Алтайский край оказался в топ-10 регионов с нехваткой рабочих мест
В Завьяловском районе засеют 92 тысячи гектаров
В Бийске сотрудницу полиции подозревают в присвоении денег наркоторговца
В Барнауле насмерть сбили ребенка
Алтайскими проектами заинтересовались в Киргизии
В Бийске мужчина выпал из окна больницы
Больше миллиона рублей взяток получил бывший главный инженер алтайского предприятия
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза
В Рубцовске повысятся цены на проезд
Дознавателя бийской полиции будут судить за подлог и растрату
В Алтайском крае построят автодорогу в обход Барнаула и мост через Обь