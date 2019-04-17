Трансформация тел: участники фитнес-проекта худели семьями

В Барнауле прошел финал «Сибирской трансформации». Это проект, в котором участвовали желающие похудеть. На сцену вышли 70 похорошевших барнаульцев, которые искренне удивили публику своими результатами.

Проект вели ведущие барнаульские тренеры. На протяжении 11 недель свое тело и жизнь менял 121 человек. Кстати, один из них участвовал дистанционно из Москвы. До финала, который состоялся 15 апреля, дошли только 70 – те, кому удалось победить самого себя.

Мужчины и женщины возрастом от 18 до 52 лет на протяжении трех месяцев не пропускали ни одной тренировки и строго соблюдали все советы своих наставников. Участники выступали как в категориях для любителей, в которых они просто худели, так и профессиональных – «фитнес-бикини» у женщин и «пляжный бодибилдинг» у мужчин. Своими результатами участники смогли поразить не только себя, но и своих наставников.

На протяжении 11 недель свое тело и жизнь менял 121 человекФото: Олег УКЛАДОВ

- По количеству людей это было сравнимо с чемпионатом Алтайского края по бодибилдингу. Результаты нужно было видеть до и после, это колоссальная трансформация людей. Каждый из участников потерял от 9 до 25 кг. Те, кто выступал в профессиональных категориях, выдали результаты не хуже, чем на оригинальных соревнованиях, - говорит Илья Мукин, тренер и один из наставников проекта.

В «Сибирской трансформации» меняли себя к лучшему и две семейные пары. Андрей Жуковский, который во втором сезоне выиграл в возрастной категории 35+, в этот раз участвовал вместе с женой Ольгой. Под руководством тренера Александра Барбашина Андрей занял 3 место в категории «пляжный бодибилдинг», а Ольга похудела на 9 кг.

- Из-за травмы я начал тренироваться позже остальных, но все равно своим результатом доволен. Буду продолжать выступать, но уже не в рамках проекта. У жены главная задача была улучшить свою форму и справиться со своей любовью к сладкому. Но по факту нас участвовало четверо. Дети вместе с нами начали питаться по-новому, перестали покупать какие-то вредные продукты. Так что трансформация пошла на пользу всем и вместе было легче, - делится Андрей Жуковский.

А вот в паре Анны и Александра Дайбовых случилось наоборот. Заразительный пример девушка подала своему возлюбленному еще в начале их отношений.

Анна и Александр ДайбовыФото: Олег УКЛАДОВ

- Я занимаюсь уже 3 года, супруг пошел чуть позже, он раньше весил 120 кг. Еще до проекта Саша сбросил 27 кг, а я 8. Участвовать решили вместе, потому что мы - семья, важна поддержка друг друга. На проекте я подсушилась и выступила в категории «фитнес-бикини», а Саша сбросил еще 9 кг, - рассказывает Анна Дайбова.

Девушка не заняла призового места, но учла все свои ошибки и в дальнейшем планирует выступать еще, а Александр теперь готовится к соревнованиям по жиму.