2019-04-16T14:09:09+03:00
Спорт

«Самый сильный человек России»: на Алтае установлены новые мировые рекорды

Виктор Найденов из Москвы выжал от груди 447,5 кг, а Агнесса Меркулова из Барнаула - 180 кг [фото, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Турнир состоялся 14 апреля.Турнир состоялся 14 апреля.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 14 апреля состоялся турнир «Самый сильный человек России». В нем приняли участие 13 мужчин и семь женщин со всей страны. Абсолютным победителем стал Виктор Найденов из Москвы, который выжал от груди 447,5 кг.

«Самый сильный человек России»: В Барнауле установлен новый мировой рекорд.Видео: Олег Укладов

Соревнования среди спортсменов проходили в абсолютной категории, то есть, кто возьмет больший вес. При этом рекорды фиксировались в отдельных категориях. Так барнаульский атлет Алексей Меркулов установил новый мировой рекорд по жиму лежа в категории мужчин до 110 кг. Он выжал 432,5 килограмма. Чемпионкой стала и Агнесса Меркулова, Алексей является ее супругом и тренером. Она выжала 180 кг и также побила мировой рекорд.

- У меня 57 европейских и мировых рекордов. Сейчас стало 59. Можно сказать, всю жизнь иду к этим рекордам. Следующие соревнования начнутся через полторы недели в Новосибирске. Это будет турнир «Лучшие из лучших», - рассказал Алексей.

В этот же день в Барнауле впервые прошли соревнования по спортивной пощечине. В них участвовали четыре человека. Победителем стал Александр Крупчик. Он смог выдержать больше 20 ударов.

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самого сильного человека России выбрали в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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