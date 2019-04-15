«Держи леща»: В Барнауле прошел турнир по спортивным пощечинам

В Барнауле впервые прошли соревнования по спортивной пощечине. В них приняли участие всего четыре человека. Все происходило в баре-ресторане «Опера» 14 апреля.

По словам организаторов, праздник хоть новый в России, у него есть все шансы стать популярным – еще бы, ведь это официальная возможность «дать леща» паре-тройке здоровяков. Участвовать в нем могут все желающие старше 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/703279" frameborder="0"></iframe> В Барнауле прошел турнир по спортивным пощечинам.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

В перспективе на турнир могут даже заявиться девушки. Ну а что, бросил парень? Тащи его на площадку – будет возможность отплатить за все сполна. Главное, помнить, что удары наносятся по очереди.

По словам одного из организаторов мероприятия Алексея Меркулова, турнир по пощечине чем-то напоминает исконно русские кулачные бои, правда, пощечина – более современный вариант.

- Все происходило по строгим правилам – ладонь должна быть открытой, основанием ладони бить нельзя, также нельзя ставить блоки и уклоняться от удара, бить в висок и т.д. Подобные действия сразу засчитываются поражением, - рассказал Меркулов.

На турнире барнаульцы продолжали хлестать друг друга по щекам до тех пор, пока один из них не сдавался или соответствующее решение не принимал судья. Если бойцы оказывались стойкими, рефери оценивал силу и качество удара.

Победителем турнира стал Александр Крупчик. Мужчина выдержал более 20 ударов. Ему вручили кубок победителя, медаль и небольшой денежный приз. Остальным достались синяки и распухшие щеки.