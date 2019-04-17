Алтайский рекорд: как живет девочка, родившаяся с весом 495 граммов

Сейчас Полине четыре годика. То, что она бегает, играет и говорит – настоящее чудо, ведь родилась девочка с весом всего 495 грамм. Полина стала первым ребенком в Алтайском крае, который родился и выжил со столь критически низкой массой тела.

Цеплялась за жизнь

Смотря на эту маленькую улыбающуюся девочку, никогда не подумаешь, что еще недавно этот полукилограммовый сверток отчаянно боролся за жизнь. Несколько месяцев малышка находилась на грани жизни и смерти. Причиной того, что Полина появилась на свет с весом в 495 грамм, стала патология у ее мамы. Будучи беременной, женщина постоянно находилась под наблюдением врачей перинатального центра Алтайского края. На 25 неделе, проходя очередное УЗИ, стало известно, что у мамы постоянно понемногу подтекают воды. Поэтому ребенку суждено было появиться на свет раньше срока. На 29 неделе беременности женщине было проведено экстренное кесарево сечение.

Полина стала первым ребенком в Алтайском крае, который родился и выжил с такой низкой массой тела.Фото: Олег УКЛАДОВ

Недоношенные дети в Алтайском крае рождаются достаточно часто. Однако с таким экстремальным весом, как 500 грамм – уникальные случаи. Малышка умещалась в ладошке врача. После кесарева ее сразу передали неонатологам в отделение выхаживания недоношенных детей Краевой детской больницы. Мама увидела свою дочку только на следующий день.

После рождения недоношенные дети «дозревают» в специальных инкубаторах – кувезах с определенным микроклиматом.

- Я была так счастлива, что она жива и дышит! Ведь врачи не давали никаких гарантий, что она будет жить. Даже в Москве, где есть более современные технологии и оборудование, таких детей выхаживают редко, а если и получается, то последствия плачевные. Я считаю, что у нас нет последствий, - говорит мама девочки.

- Мы создаем для них условия, максимально приближены к внутриматочным условиям. Ребенку должно быть тепло, темно и влажно, как внутри утробы. Для этого создается оптимальная температура – 37 градусов, регулируется уровень влажности, - рассказывает врач отделения реанимации и интенсивной терапии №1 Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Марина Попова.

После рождения недоношенные дети «дозревают» в специальных инкубаторах.Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам врача, темноту в кувезе создают при помощи специальных накидок, которые также поглощают шумы. Для того чтобы малышу было тепло, ему на ножки надевают носочки и шапочки, укутывают в пледы и кладут рядом игрушки-осьминожки. Все изделия сделаны из настоящей шерсти, так как она помогает в терморегуляции маленького человечка.

Глубоко недоношенные дети не могут самостоятельно дышать, поэтому им вводят специальные препараты, которые улучшают созревание легочной ткани и подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Кормят таких малышей посредством инъекций – так они получают необходимые для роста и развития жиры, углеводы и белки.

Грудное молоко и тепло маминого тела помогают ребенку развиваться и расти.Фото: Олег УКЛАДОВ

Из реанимации деток переводят в палату, где с ними круглосуточно находится мама. Там малыши также подключены к аппаратам, которые показывают их жизненные показатели. Грудное молоко и тепло маминого тела помогают ребенку развиваться и расти, поэтому через несколько месяцев малыш отправляется познавать этот большой мир за пределами больницы.

Выписали через три месяца

Полина родилась в ноябре 2014 года, а покинула стены больницы только в феврале 2015 года. Тогда ее вес составлял 2100 грамм, рост - 53 сантиметра. Такие показатели уже не являются опасными для жизни ребенка, поэтому младенца можно выписывать.

Фото: Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

- У нас три сыночка и лапочка дочка. Братья познакомились со своей сестрой только в мае, когда мы приехали домой. Выписывались без особого торжества, хотя очень ждали этого, - вспоминает мама. – Первые два года дома Полина практически жила на подушке - мы ее носили на подушке, кормили, играли.

Прошло еще два года. В этом году Полина пошла в детский сад.

- Это обыкновенный садик, не специализированный. Дети в группе по сравнению с ней были намного больше, хотя по возрасту они одинаковые. Она постоянно плакала, поэтому мы решили, что пока все-таки останемся дома, - рассказала мама.

Так называемый догоняющий рост может длиться до 17 лет, поэтому Полина еще наверстает!

Каждый год Полина проходит курс реабилитации, который включает массаж, физиолечение, ЛФК, занятия с логопедом, психологом. Реабилитационный период таких детей очень длительный. Развиваются они по возрасту, однако для того, чтобы полностью догнать своих сверстников, требуется время. Так называемые догоняющий рост может длиться до 17 лет, поэтому Полина еще наверстает!

Справка КП

С 2019 года в Алтайском крае начал работать Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Появилось это учреждение в результате присоединения к краевой клинической детской больнице краевого перинатального центра (клинического) и городской детской больницы №2. Благодаря наработанному опыту и созданию такого центра, выхаживание новорожденных с экстремально низкой массой тела стало проще и эффективнее.

В настоящий момент в реанимации Центра охраны материнства и детства находится несколько детей с экстремально низкой массой тела – от 500 грамм до килограмма. С начала этого года здесь родилось уже семь таких малышей, а в прошлом году их было 19. Основными причинами ранних родов становятся патологии будущей мамы, вредные привычки и возраст.

В современном мире детородный возраст женщин сместился за 30 лет.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Не секрет, что в современном мире детородный возраст женщин сместился за 30 лет, нередко, мамами становятся и за 40. Многие беременеют по плану, после получения образования и создания карьеры. После 30 лет женщина уже утрачивает соматическое здоровье и накапливает ряд заболеваний, поэтому забеременеть и выносить ребенка становится все сложнее, - рассказывает заведующая отделением экспертизы по акушерско-гинекологической помощи Алтайского краевого центра охраны материнства и детства Наталья Гольцова. - Причинами ранних родов могут стать патологии, которые угрожают жизни не только ребенку, но и самой мамы. И конечно, курение и алкоголь – они наносят непоправимый вред здоровью будущей мамы.