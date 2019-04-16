Ни кукол, ни тортов! Как аниматоры и лже-кондитеры могут испортить праздник

Жители Алтайского края рассказали «Комсомолке», как пострадали от недобросовестных аниматоров, а также столкнулись с мошенницей, которая делала «торты на заказ».

Вместо Барбоскиных – слезы

Эта история произошла несколько дней назад в Камне-на-Оби. Ее рассказала мама 5-летней Кристины – Александра Виневцева:

– К первому юбилею дочки мы стали готовиться заранее. Решили отмечать дома. Позвали много гостей, все с маленькими детьми. У нас Кристина очень общительная, с другими ребятишками сходится хорошо. В первую очередь нас заботила программа для детей. По совету знакомых обратились к Олесе Шмидт, которая занимается организацией праздников для детей. Договорились, что в назначенное время к нам домой приедут ростовые куклы. Больше всех Кристина любит Барбоскиных. Ждали Розу и Лизу, но так и не дождались. Когда я позвонила Олесе, ее телефон не отвечал. Позже она перезвонила. Долго извинялась за то, что забыла про нас. При этом вернула предоплату. Обещала исправиться и устроить праздник уже в детском саду, но и во второй раз к нам никто не приехал.

Александра добавила, что Кристина и другие ребятишки знали, что их ждет сюрприз, но когда так ничего и не произошло, дети начали плакать. Как не пытались взрослые их развлечь, праздник пошел насмарку.

Мы пытались созвониться с Олесей Шмидт, чтобы она прокомментировала сложившуюся ситуацию, но на момент публикации она так и не подняла трубку.

Торты не пекла, а деньги собирала

А эта история произошла уже в Барнауле. 24-летняя девушка разместила в социальных сетях объявление о том, что она делает торты на заказ.

Через какое-то время пошли первые звонки.

Мошенница очень доброжелательным тоном говорила, что все сделает в лучшем виде, но при этом просила отправить ей символическую предоплату.

Несколько жителей Барнаула пострадали от мошенницы, отправив ей предоплату за несуществующие тортыФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Доверчивые горожане отправляли злоумышленнице от 500 до 1500 рублей. После этого по классике жанра она прекращала выходить на связь.

Среди потерпевших оказалась 30-летняя жительница Барнаула. Она попросила не называть ее имя, говорит стыдно, что позволила так легко себя облапошить.

– Юбилей подкрался незаметно. На работе завал. Бегать по магазинам некогда. Увидела в социальных сетях объявление о тортах на заказ. Решила заказать парочку, один домой, один – девчонок с работы угостить. Перевела этой даме полторы тысячи, а дальше от нее ни слуху, ни духу. Уже после дня рождения пошла в полицию. Оказалось, что я не одна такая, – рассказала одна из потерпевших.

Еще одна женщина рассказала, что заказала торт на день рождения 7-летнего сына. Лакомство должны были привезти к ним домой в день торжества. В этом случае жительница Барнаула перевела тысячу рублей в качестве предоплаты. В назначенный час торт не привезли, а телефон злоумышленницы не отвечал.

Пришлось отцу ребенка бежать за тортом в ближайший магазин. Позже эта семья также обратилась с заявлением в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу «Комсомолке» рассказали, что действительно была такая история. В общей сложности набралось больше десяти подобных случаев. Личность злоумышленницы уже установили. В ближайшее время мошенницу ждет суд.

Комментарий юриста

Вадим Никитин, руководитель юридического бюро «Никитин и партнеры»:

Вадим Никитин, руководитель юридического бюро «Никитин и партнеры»Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– В первой ситуации, когда аниматоры не приехали на детский праздник, произошло очевидное нарушение закона о защите прав потребителей. Мало того, что услуга не была оказана, исполнитель не предупредил об этом. В этой ситуации заказчик вправе обратиться в комитет по защите прав потребителей районной администрации, также можно обратиться с жалобой в прокуратуру. При этом желательно предоставить материалы электронной переписки с исполнителем, если она велась, иначе будет непросто доказать факт заказа услуги. Также заказчик вправе обратиться в суд, в том числе подать иск на возмещение морального вреда, как для родителей, так и для ребенка.

Во второй истории с тортами на заказ, речь идет о явном мошенничестве. В этой ситуации потерпевшим следует обращаться с заявлением в полицию.