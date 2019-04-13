2019-04-13T16:32:34+03:00
Звезды

В Барнауле пройдет премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»

Увидеть в числе первых постановку можно будет 14 апреля
Иван ОЛЕКСЮК
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Женитьба ФигароЖенитьба ФигароФото: Олег УКЛАДОВ

Недаром Барнаул называли культурной столицей Сибири – жизнь кипит в городе и по сей день. В молодежном театре Алтай представят комедию по пьесе Пьера-Огюстена де Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро».

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро».Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

Второй премьерный показ назначен на 14 апреля, первый состоялся 12 апреля. Возрастная категория 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут.

- Пьеса с историей в 235 лет даже не думала покрываться пылью столетий. Темы любви, предательства, раскаянья, измены всегда будут свежи. Особенно, если в спектакле ловко закрученный сюжет, полный изгибов и поворотов, - говорят в театре.

А вы, зрители, готовы пощекотать себе нервы, распутывая махинации Графа Альмавивы, Графини, Фигаро, Сюзанны, Марселины, Антонио, Фаншетты, Керубино, Бартоло, Базиля и Антонио, и при этом не свернуть себе шею?

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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