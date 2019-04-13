В Барнауле пройдет премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро»

Недаром Барнаул называли культурной столицей Сибири – жизнь кипит в городе и по сей день. В молодежном театре Алтай представят комедию по пьесе Пьера-Огюстена де Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/703018" frameborder="0"></iframe> Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро».Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

Второй премьерный показ назначен на 14 апреля, первый состоялся 12 апреля. Возрастная категория 16+. Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут.

- Пьеса с историей в 235 лет даже не думала покрываться пылью столетий. Темы любви, предательства, раскаянья, измены всегда будут свежи. Особенно, если в спектакле ловко закрученный сюжет, полный изгибов и поворотов, - говорят в театре.

А вы, зрители, готовы пощекотать себе нервы, распутывая махинации Графа Альмавивы, Графини, Фигаро, Сюзанны, Марселины, Антонио, Фаншетты, Керубино, Бартоло, Базиля и Антонио, и при этом не свернуть себе шею?