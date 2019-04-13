Алтайские осужденные впервые написали "Тотальный диктант"

Лечебно-исправительное учреждение №1 стало площадкой для проведения ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант". Проверить свою грамотность решили осужденные.

- Подготовку начали заблаговременно, повторяли правила орфографии и пунктуации. В принципе, в диктанте нет того, чего бы мы не проходили на уроках русского языка, - сообщила заведующая филиалом Барнаульской вечерней (сменной) общеобразовательной школой №2 Елена Пузырная. - Среди наших осужденных есть грамотные люди. Поэтому я верю, что они получат достойные оценки.

Писали диктант не только те осужденные, которые в настоящее время учатся в школе, но и просто желающие. Всего в классе собралось 25 человек. Самому возрастному из них, кстати, 47 лет.

Текст диктанта "Простое сердце" осужденным читала радиоведущая "Европы Плюс Барнаул" Виктория Романова.

- Ребята-осужденные большие молодцы! Они такие старательные. Очень уважительно отнеслись к данному мероприятию. На протяжении всего диктанта была теплая, дружественная атмосфера, - отметила Виктория.

Около двух часов потребовалось осужденным, чтобы заполнить бланки, записать продиктованный текст и тщательно проверить его на наличие ошибок.

- Диктант сложным оказался, - поделился впечатлениями осужденные Вячеслав. - Сама грамматика больших проблем не вызвала, с запятыми немного запутался. Но диктатор нам очень помогала в этом плане. По итогу я на тройку рассчитываю. Это хорошая оценка.

- Мне сам текст диктанта понравился. Сейчас прям пойду в библиотеку и возьму "Мертвые души" почитать, - добавил его "коллега" Дмитрий.

Работы осужденных передадут организаторам "Тотального диктанта" в Барнауле на проверку. После чего все участники получат сертификаты с указанием допущенных ошибок. А, возможно, кому-то из заключенных достанется приз за отличную оценку.