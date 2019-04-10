Сотрясение мозга, разбитая губа, ушибы: после рукоприкладства учителя ребенок оказался в больнице

ЧП произошло 4 апреля в одной из школ Республики Алтай. Учитель технологии схватил пятиклассника и бросил на бетонный пол. Об этом сообщила мать пострадавшего школьника Ирина (имя изменено – прим. авт.) Все произошло на уроке технологии. Устав писать конспекты, дети стали баловаться во время занятия:

- После этого учитель подошел к моему сыну и схватил за шкирку. Дима (имя изменено – прим. авт.) стал задыхаться и потерял сознание. Одноклассники мне потом рассказали, что после этого учитель бросил его на бетонный пол. Увидев, что Дима упал на лицо, после чего потекла кровь, трудовик поднял и потащил его к раковине. Сын очнулся уже возле раковины весь грязный и в крови, - рассказывает мама школьника.

Дима всегда туго затягивал галстук. Возможно, поэтому могло произойти удушение - предполагает мама пострадавшего. Женщина рассказывает, что конфликтов у ее сына с учителем не было. Но трудовик не раз ставил пятикласснику неудовлетворительные оценки. Порой Дима жаловался, что мужчина матерится на уроках и приходит на занятия будто подвыпившим.

Сейчас пятиклассник находится в больнице. У мальчика сотрясение мозга, ушиб носа и разбита губа, из-за которой он в первые дни даже не мог есть. Также у Димы произошло кровоизлияние в глаз. При благоприятном исходе пятиклассник проведет в больнице 7-10 дней.

- Сейчас он чувствует себя плохо, ему ставят капельницы. Когда это случилось, мне сразу позвонили из школы. Пытались загладить ситуацию, просили ничего не писать и приехать туда, чтобы поговорить. Я сказала, пусть разбирается полиция, даже не пойду слушать этот бред, - рассказывает мама школьника.

По словам женщины, 55-летний трудовик утверждает, что на уроке мальчик просто встал и упал в обморок. Женщина не хочет переводить сына в другую школу, поэтому считает своим долгом добиться увольнения педагога.

Кстати, директор школы, в которой произошло это ЧП, отказывается комментировать поступок учителя:

- Я сейчас ничего не могу комментировать, ничего не известно, это еще только идут одни эмоции и слова. Пока что никаких заключений нет, никаких результатов расследования тоже. Идет разбирательство, - сказала директор школы.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай подтвердили информацию о случившемся, сейчас следствие разбирается в обстоятельствах инцидента.