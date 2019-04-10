2019-04-10T07:05:47+03:00
Фотоконкурсы

Стартовал конкурс «Мисс и Мистер АлтГТУ — 2019»

Онлайн-голосование продлится до 24 апреля
Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле пройдет конкурс «Мисс и Мистер АлтГТУ — 2019». Сейчас стартовало онлайн-голосование, которое продлится до 24 апреля.

А на следующий день, 25 апреля, в баре-ресторане «Опера» в 18.00 пройдет основной конкурс. Его организаторами ежегодно выступают «Совет обучающихся», студенческое правительство и комитет по культуре города при поддержке управления внеучебной работы АлтГТУ.

- Конкурс «Мисс и Мистер АлтГТУ» — яркое и непредсказуемое событие, где талантливые и активные студенты проявляют себя в самых разных амплуа. Каждый год конкурс проходит в оригинальном формате и всегда отвечает главному принципу: Мисс и Мистер — это сочетание харизмы, таланта, интеллекта и амбиций, - сообщают организаторы.

Гостей ждут тематические номера, искрометное шоу, зажигательные и чувственные танцы, неповторимые дефиле и, конечно же, визитки участников.

Приглашаем всех желающих посетить самое интригующее событие этой весны в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова!

ИСТОЧНИК KP.RU

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