Дождались! Брат и сестра нашли друг друга через сорок лет

На вокзале в Твери они сразу узнали друг друга. Ее сердце стучало так, что заглушало грохот поездов. Время на перроне раскачалось, как качели из прошлого в настоящее и обратно. Как десятки лет назад большеглазый мальчик бежал вдоль рельсов навстречу белобрысой девушке, так теперь - бывший военный, отпраздновавший серебряную свадьбу, отец четырех детей и дед троих внуков спешил к улыбающейся миловидной женщине 63 лет.

Оборванная нить

- Ты такая же, красивая и веселая, - выдохнул Евгений, обнимая Ольгу.

- Родной мой, нашла! - заплакала она.

Брат и сестра не виделись сорок лет! Последняя встреча была в восьмидесятых прошлого века.

По этой фотографии Ольга искала своего брата.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

У Ольги и Евгения одна мама, но отцы разные. Так в жизни получилось, что Олю почти с самых пеленок воспитывали бабушка и дедушка. А мама тем временем устраивала свою жизнь - нашла себе мужчину, вышла замуж и родила сына – Женечку. С дочкой она поддерживала связь, периодически общались.

Когда мама умерла, Жене было всего 10 лет. Оля в тот момент уже была взрослой, училась в прядильно-ткацком училище в городе Калинине.

- Про это училище я прочитала в «Комсомолке», приехала и поступила, закончила с красным дипломом и пошла в институт, - вспоминает Ольга.

Тогда-то и была их последняя встреча - 10-летний Женя приезжал на каникулы к старшей сестре.

После смерти матери, их семейная связь оборвалась. Женя с отцом переехали жить в другой город.

- Так получилось, что они поменяли квартиру, а я как раз в это же время уехала из общежития, - объясняет Ольга. - После этого открытки и письма в Калинин (потом Тверь) и Тобольск возвращались со словами «Адресат выбыл».

- Я в детстве была обцелована и облюблена бабушкой и дедушкой, поэтому на маму никогда не обижалась, что она меня им отдала. И брата я очень любила, все эти годы пыталась найти, - откровенно рассказывает жительница Твери. - Время было смутное, я все переживала - не погиб ли он в Афганистане или Чечне…

Евгений (слева самый маленький) ребенком приезжал в КазахстанФото: из личного архива героя(ев) публикации

Иногда ей снились тревожные сны, просыпалась в холодном поту.

- В перестройку я ушла из инженеров в армию, приходилось и груз-200 встречать, ребят в цинковом гробу, тогда вся душа леденела и молилась: «Боженька, пусть это пройдет мимо моего братика», - вспоминает она те страшные годы.

Поиски

Ольга говорит, что в поисках Жени звонила в справочные - бесполезно, отсылала письма в передачу «Жди меня», не получая ответа.

- Тогда я сама стала писать в военкоматы, но из Тобольска мне почему-то ответили, что Евгений Володин в списках не значится. Хотя, как оказалось, его именно оттуда забирали в армию, - вспоминает женщина.

Встреча семьи в Твери.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я тоже всю жизнь скучал по сестре, думал, может, поехать в Калининград (я спутал с ним Калинин), поискать ее там, но понимал, что это очень сложно, - рассказывает Евгений.

Однажды его дочь Валя, увидев черно-белое фото красивой девушки в альбоме, спросит, кто такая.

- Сестра, - вздохнет он. - Даже не знаю, Валюха, жива ли она, вестей не было.

- Красивая, как актриса, - залюбовавшись сказал дочь и добавила: - Я чувствую, что она жива.

Когда появились соцсети, Ольга сразу кинула клич там. Евгениев Володиных оказалось очень много, увы, ее брата среди них не оказалось. И вот недавно Ольгины знакомые нашли его данные в списках Барнаульского военкомата.

Она читала и глазам и не верила: все совпадало - дата, место рождения.

- Тут же стала звонить в Барнаул, какая-то бабушка на том конце провода отвечала, что такого нет, – взволнованно рассказывает жительница Твери. - Я не успокаивалась, отыскала в сети барнаульского волонтера Надю Постникову, эта умничка с мужем съездили по адресу, расспросили соседей, и в тот же день нашли моего брата! Как я им благодарна!

Встреча

Уже на следующий день Евгений с женой Еленой ехали в Тверь.

- Эти три дня я вспоминаю, как сказку, - на эмоциях рассказывает Ольга. - Мой Сын Никита возил нас по городу. Женя, увидев колесо обозрения, вспомнил, как на нем катался, киоск узнал, где мороженое покупал. А за столом мы все со смехом вспоминали, как он нашел ежика на улице и принес в общежитии, а тот ночью всех своим топотом разбудил.

- Мы больше никогда не потеряем друг друга, - обещает Евгений, смахнув слезу.

Теперь его семья с нетерпением ждет в гости Ольгу.

- Я уже заказал дочке Катерине забронировать путевки в Горный, покажем ей наши красоты, - радостно говорит Евгений. - Вся моя семья очень радуется, что Оля нашлась. Ребятишки все хотят обнять, уже по скайпу с ней вовсю общаются.