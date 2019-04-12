Как судебные приставы «прессуют» должников за электроэнергию

Специалисты Барнаульской горэлекросети совместно с судебными приставами провели рейд по злостным должникам за электроэнергию. Один из них начал грозить людям в погонах судом, а другой испугался и тут же погасил долг наличными.

«Меня обманули, я буду судиться»

Специальный рейд начался с визита к должнику, который задолжал за электроэнергию 38 тысяч рублей. Этот долг у него образовался в 2018 году. Примечательно, что сейчас мужчина исправно платит по счетам, но долг принципиально не покрывает.

Когда приставы постучали в двери его частного дома, должник не заставил себя долго ждать, но он не шагнул за порог и не пустил приставов в свой дом. По всему было видно, что мужчина не ожидал такого внимания к своей персоне. Судебным приставам он рассказал, что об имеющейся задолженности знает, но не понимает, как она образовалась. Мужчина заявил, что намерен обращаться в суд, чтобы отстоять свою правоту.

Пока ему вручили требование о явке в службу судебных приставов, а также рассказали о последствиях нарушений установленного законом порядка, вплоть до использования принудительного привода, административного ареста и штрафа.

Спрятаться не получится

Достаточно интересная ситуация произошла по следующему адресу. Хозяйка одной из барнаульских квартир задолжала за электроэнергию без малого 25 тысяч рублей. Когда судебные приставы постучали в дверь, открыл опешивший мужчина. Он тут же признался, что снял квартиру на сутки буквально час назад, дескать, приехал на обследование в диагностический центр.

Как судебные приставы «прессуют» должников за электроэнергиюФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Как раз в этот момент на лестничной площадке появилась соседка. Она то и рассказала, что эту квартиру уже давно снимает женщина, которая сама в ней не живет, а сдает посуточно.

Судебные приставы рассказали, что в подобных ситуациях должников объявляют в розыск. После этого на их имущество накладывают арест, а также ограничивают выезд за пределы России.

Один рассчитался, другие остались без TV

Пока мы ехали на следующий адрес, юрисконсульт Барнаульской горэлектросети Ольга Морозова рассказала, что еще один должник накопил долг за электроэнергию – 45 тысяч рублей, при этом мужчина активно занимается бизнесом и вряд ли имеет финансовые трудности.

Как судебные приставы «прессуют» должников за электроэнергиюФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

По факту все так и оказалось. Должник живет в относительно новом доме. У него просторная квартира с приличной обстановкой. Стоило судебным приставам начать разговор об аресте имущества, должник потянулся в карман, из которого достал пачку новеньких двухтысячных купюр. В итоге он погасил долг, прямо на пороге своей квартиры.

А вот в другой ситуации, где долг за электроэнергию перевалил за 40 тысяч рублей, у людей арестовали три плазменных телевизора. У должника есть 10 дней, чтобы заплатить Барнаульской горэлектросети, в противном случае его имущество будет продано, а долг погашен за счет вырученных от продажи денег.