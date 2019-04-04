Баллончик за 350 рублей: воздух Горного Алтая продают китайцам

Необычная бизнес-идея возникла у предпринимателя из Горного Алтая Сергея Кухтуекова и его друга еще в 2016 году. Тогда они случайно увидели новость об одной канадской компании, которая продавала баллоны с воздухом Китаю. Изучив этот вопрос досконально, мужчины поняли, что это достаточно прибыльный бизнес. К тому же, воздух Горного Алтая, как оказалось, по качеству не уступает канадскому. Как рассказывает Сергей, самым сложным было решиться на этот проект.

- Сначала мы просто посмеялись над этим, а потом стали рассуждать, вспоминать свои детские годы, когда для нас была дикой продажа воды людям. А сейчас бутилированную воду покупают все, и это достаточно прибыльно. Продавать воздух, с одной стороны, это абсурд, с другой, тот, кто выходит на рынок первый, захватывает его быстрее, - говорит Сергей Кухтуеков.

На разработку проекта ушло чуть больше года, всю технологическую цепочку пришлось выстраивать с нуля. Параллельно этому искали способы продажи в Китай. Жители Поднебесной постоянно ходят в масках из-за слишком загрязненного воздуха, поэтому для них такой необычный товар очень актуален.

Производство воздуха в баллонах рассредоточено по разным городам России (баллончики производятся в одном, крышки к ним - в другом городе), а воздух закачивается в горах при помощи специальной мобильной установки. Предприниматели внимательно изучили все пожелания покупателей, поэтому смогли разработать уникальный продукт. Сам баллончик небольшой по размеру и его удобно переносить, специальная маска быстро открывается одной рукой. Такой воздушный аэрозоль может спасти жизнь при аллергической реакции или стать своеобразным памятным сувениром.

Предприниматели запатентовали товарный знак в России и Китае и уже успешно продали несколько партий. Рыночная цена на баллончик с чистым горным воздухом (размером примерно как баллончик лака для волос) - 350 рублей. В него вмещается около шести литров воздуха, хватит на несколько хороших вдохов.

Параллельно с этим продуктом предприниматели выпустили еще и концентрат воздуха трех видов: обычный (смешан с горным воздухом и содержит более 80% кислорода), бодрящий (на чабреце) и успокаивающий (на кедре).

Предприниматели выпустили еще и концентрат воздуха трех видовФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Концентрат находится в баллоне с такой же крышкой, только в содержании мы повысили уровень кислорода. Вот, например, вы работаете вечером, устали. Открываете баллончик, делаете глубокий вдох и задерживаете дыхание. И вы заметите, как через несколько минут появится прилив сил. Мы проводили исследования, это действительно работает, - рассказывает предприниматель Сергей.